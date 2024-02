'Si hacíamos un movimiento, íbamos a morir': pasajera de helicóptero en Medellín

"Empieza a dar vueltas y ahí pensamos que ya íbamos a morir", así relató una de las pasajeras del helicóptero accidentado en Medellín los momentos de zozobra que vivió este 26 de febrero.



El siniestro conmocionó a los habitantes de la comuna Manrique, en el nororiente de Medellín, quienes vieron cuando el helicóptero, que comúnmente despega desde ese helipuerto del exclusivo restaurante Hangar M45, terminó accidentado pocos segundos después de emprender su vuelo.



El impactante suceso, ocurrido sobre las 5 de la tarde, llamó la atención de los vecinos de la zona, quienes llamaron con prontitud a los organismos de socorro luego de que el helicóptero cayera y quedara suspendido. Por fortuna, no hubo víctimas fatales.

Sin embargo, sí generó pánico en los pasajeros, quienes relataron cómo vivieron ese momento de "susto", cuando pensaban que iban "a morir al caer".

Los instantes y algunos detalles fueron relatados por dos de sus protagonistas: Luisa Fernanda Osorio Jaramillo y su pareja sentimental, un ciudadano estadounidense de nombre Francisco Salas.



Según comentaron en entrevista con el medio Caracol Radio, todo pasó muy rápido y en cuestión de segundos. Además, cuando se subieron, el helicóptero ya había hecho recorridos con otros clientes antes de que ellos abordaran.



"Estábamos esperando que nos llamaran porque el helicóptero estaba dando el tour", dijo Luisa Fernanda, oriunda de Medellín, al medio citado.



Luego, una vez subieron a la cabina, la aeronave intentó despegar, pero de inmediato empezó a dar vueltas en el aire y terminó sobre una torre, quedando suspendido en el aire, solamente sostenido por una pequeña parte y con el riesgo de que con cualquier movimiento terminara de caer.



"Empieza a dar vueltas y ahí pensamos que ya íbamos a morir. Solo sentimos el golpe cuando el helicóptero empieza a descender y luego se queda colgando en la torre", añadió la mujer a la misma emisora.



Este es el momento en el que el helicóptero se accidentó. Foto: Archivo particular

Los pasajeros señalaron que luego de que la aeronave quedara atrapada por la torre, el piloto y el copiloto salieron y descendieron por la misma estructura.



Sin embargo, los pasajeros quedaron atrapados y lo que iba a ser "una experiencia bonita" y "un recuerdo lindo", terminó siendo uno de los momentos más aterradores que han vivido, pues lo único que pensaban era que iban a morir.



"Los cuatro que estábamos en la parte de atrás teníamos mucho susto, porque si hacíamos un movimiento era evidente que íbamos a morir y entonces era más tensión y mas presión", agregó la pasajera.



No fue sino hasta dos horas después que lograron ser rescatados por los organismos de socorro. Manifiestan que en ese momento solo podían pensar en la tragedia y los invadían los sentimientos de nostalgia y temor.



Afortunadamente la angustia acabo cuando lograron ser rescatados con una escalera y soga, lo describen como "un milagro de Dios", sobre todo porque para ese momento ya se había ocultado el sol.



"Estoy bien gracias a Dios, es un milagro estar vivo. Estoy adolorido porque me tocaba sostener a una chica que pesaba bastante. En ese momento hice una videollamada con mi mamá y familia pidiéndomelo, les agradecí por todo, porque no sabía qué iba a pasar", dijo a Caracol Radio el estadounidense, quien lleva ocho años viviendo en Medellín.

