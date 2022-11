Como un hombre avanzado en vuelos comerciales no regulares, así recuerdan en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín a Nicolás Jiménez, gerente del Grupo San Germán Express, una de las víctimas que dejó el accidente aéreo ocurrido en la mañana de este lunes en el barrio Rosales de la capital de Antioquia.

Este hombre, de 41 años, era uno de los ocho ocupantes de la aeronave bimotor Piper 31-350 de matrícula HK 5121 que, cuando se dirigía hacia Pizarro, cabecera municipal del Bajo Baudó, Chocó, colisionó contra varias viviendas.



"Este avión al momento del despegue muestra una falla en un motor. El piloto lamentablemente no alcanza a mantener el avión en vuelo y colisiona en este sector. Ocho cuerpos han sido identificados en el lugar. Hay seis edificios que han sido impactados y hay siete viviendas que se encuentran destruidas”, detalló ayer el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



Oriundo de El Carmen de Viboral y padre de dos hijos, Jiménez se había caracterizado por lograr que cientos de personas viajaran desde y hacia la “Colombia profunda”, esa a la que solo se puede llegar por vía aérea.



“Con Nicolás se logró que a muchos destinos donde no llegan las grandes aerolíneas pudieran llegar esas pequeñas vendiendo tiquetes, comercializando los vuelos, para que muchos ciudadanos pudieran acceder al transporte aéreo de una manera económica, rápida y sin muchas restricciones”, dijo Jesús Sánchez Restrepo, gerente del aeropuerto Olaya Herrera.



Fue con esa intención que se abrió camino en Bahía Solano, Nuquí, Capurganá, Pizarro, Condoto y Quibdó, en Chocó; Urrao y El Bagre, en Antioquia; Cartago, en Valle del Cauca; y Montelíbano, en Córdoba.



“Nicolás logró de una manera silenciosa, pero pujante, pionera y visionaria, conectar esa Colombia profunda donde no llega muchas veces el Estado, pero llegaron ellos como empresarios de la aviación y generaron unas dinámicas no solamente económicas sino sociales”, concluyó el gerente Sánchez.

Al lugar del accidente llegaron investigadores aéreos para esclarecer lo ocurrido. Foto: Cortesía

En diálogo con el medio MiOriente, Francisco Emilio Jiménez Alzate, hermano del empresario, contó que este se había graduado como piloto comercial en el 2007 y decidió fundar su propia empresa.



“A mi hermano le gustaba conectar municipios para llevar desarrollo, era una persona muy trabajadora, le gustaba mucho el emprendimiento. Él fue piloto comercial, se graduó en el 2007 y luego fundó la empresa. A él le gustaba mucho servir, le gustaba ver a la gente contenta, prestarle un servicio, que esos municipios pudieran progresar para que hubiera más desarrollo”, dijo Jiménez sobre su hermano Nicolás.



Incluso desde departamentos vecinos se han pronunciado sobre la partida de este empresario quien le apostaba a conectar Antioquia con diferentes regiones de otros departamentos.



"Lamentamos la partida de Nicolás Jiménez y Melissa Perez, directivos de la empresa de transporte aéreo San Germán quienes creyeron en Barrrancabermeja como destino de inversión", indicaron desde ProBarrancabermeja, la Organización empresarial de desarrollo de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien el lunes llegó hasta el lugar del accidente, precisó que con el señor Nicolás, a quien calificó como su amigo, había realizado un viaje a la ciudad de Sogamoso, Boyacá.



Las otras víctimas del accidente aéreo fueron identificadas como: Julián Aladino, Sergio Guevara Jorge Cantillo, Dubán Ovalle, Anthony Mosquera, Pedro Pablo Serna y Melissa Pérez.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

MEDELLÍN

