Denuncian a reconocido fotógrafo por abuso sexual

En un video publicado en su cuenta de Facebook, la fotógrafa Diana Quiros denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de un reconocido fotógrafo de matrimonios y fiestas de 15 años.



Se trata de Daniel Alexander Buitrago Cruz, conocido como Alex Cruz.



En el video, que dura un poco más de 5 minutos, la mujer contó su experiencia con esta persona e incluso adjuntó evidencia de que Cruz la drogó.



Quiros relata que la semana pasada, el sábado 27 de febrero, tenía una boda en Villa de Leyva que en la que iba a trabajar con Cruz.



Por esto primero viajó de Medellín a Bogotá para posteriormente desplazarse hasta el municipio donde iba a realizar el trabajo.



Esto fue el viernes 26 y en sus planes estaba quedarse en un hotel. Sin embargo el fotógrafo le dijo que cancelara la reserva y se quedara en el apartamento de su hermana.

Quiros no le vio nada de malo y decidió llegar hasta el apartamento de la hermana de Cruz. Sin embargo, cuando llegó se dio cuenta de que no era una hermana sino un hermano. Este otro hombre, tras su llegada, cogió una maleta y se fue del apartamento, dejándola sola con Cruz.



"Yo en ese momento no le vi nada de malo porque tenía al señor Alex Cruz en un concepto muy bueno, de una buena persona que se jacta de la presencia de Dios en su vida y lo tenía en muy buen concepto. Yo me sentía en compañía de un amigo, realmente", relata la fotógrafa.



Quiros agrega que Cruz comenzó a preparar unos alimentos y estaban tomando cerveza, pero no recuerda qué pasó de ahí en adelante.



Dice que tiene un lapsus entre las 11:30 de la noche y las 2 a. m.

Él abusó de mí y si en mis manos está que esta historia no se vuelva a repetir, haré lo que tenga que hacer FACEBOOK

"Cuando desperté, realmente fue por puro instinto de supervivencia, porque cuando abrí los ojos tenía al señor Alex Cruz encima y con sus dos manos, él las tenía sobre mi cuello, y me estaba ahorcando".



En ese momento salió corriendo del apartamento y un taxista la llevó hasta un hotel. Allá llamó a la Policía y la recogió una ambulancia.



Estuvo hospitalizada en la Clínica Palermo dos días, donde le realizaron exámenes para verificar si hubo o no abuso sexual.



Tras los exámenes se evidenció, agrega, que fue positiva para una droga conocida como 'polvo de ángel'.



"Es una situación muy triste. Es muy humillante para mí, para mi familia, incluso para las doctoras. Pero yo no puedo permitir que esto le pase a alguien más, no puedo estar tranquila si sé que él está por ahí acercándose a niñas, a quinceañeras tomándoles fotos, y saber que esto le puede estar pasando a cualquiera", agrega la mujer.



Dice además, que una mujer "debería tener derecho y libertad de estar en cualquier lugar del mundo en compañía de la persona que sea sin sentir miedo, sin ser violentada, sin pensar que el que tiene al lado la va a lastimar, porque no puede ser que este tipo de actos se vean justificados porque uno como mujer confió".



Y concluye: "Él abusó de mí y si en mis manos está que esta historia no se vuelva a repetir, haré lo que tenga que hacer".



