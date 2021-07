La pesadilla de las víctimas del presunto abusador sexual de Medellín

Revictimizados, solos y sin acompañamiento jurídico y psicológico. Así se sienten los familiares de los niños y niñas que fueron abusados en un centro infantil del barrio Santa Cruz, en el nororiente de Medellín.



Un pequeño respiro les dio saber que Ismael Darío Lopera, el señalado de abusar sexualmente de los menores, ya está en manos de las autoridades desde el viernes pasado, pero esperan que este tenga una condena ejemplar por arrebatarles la sonrisa a sus propios hijos.



(Además: Separan a general tras polémica por captura de señalado abusador)

“Uno como padre quisiera tenerlo al frente de uno y como hacer la justicia por cuenta de uno. Todavía tiene el descaro de decir que él es inocente, que estaba huyendo solamente por miedo”, narró la madre de uno de los seis niños en los que ya se ha confirmado el abuso.



Fuera de su deseo de que se haga justicia, las familias esperan ser acompañadas en términos psicosociales y jurídicos para saber sobrellevar esta situación en sus casas.



“No hemos tenido acompañamiento ni de Buen Comienzo ni nada. Hasta ahora, solo nos llaman. Que si necesitamos alguna cosa, los llamemos. No vienen a la casa, sino que somos nosotros los que los tenemos que buscar, sabiendo que somos los afectados”, lamentó la madre de una pequeña de 4 años.

Facebook Twitter Linkedin

Con este cartel las autoridades ofrecieron la recompensa por el ho Foto: Policía

(Lea también: Así cayó 'Manolo', justo cuando se fugaba con ayuda de unos familiares)



La madre deploró haberse enterado apenas el 29 de junio de los abusos en el centro infantil, por lo que fue una de las 14 mamás que acudieron con sus hijos al día siguiente al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), de la Fiscalía.



Ahora siente que su hija fue revictimizada y ella, acusada de haberla hecho mentir ante las autoridades, pues, según denunció, una psicóloga del Caivas le dijo que parecía que en la casa le hubiesen preparado para relatar los hechos.



“Me dijo: ‘Es que la niña, según lo que cuenta, es como si en la casa le dijeran que hable de esto’. Y yo le dije: ‘Pues, cómo se le ocurre que yo como mamá le voy crear un trauma a mi niña’. El miércoles que fui con la niña donde el médico legista, ella sola empezó a contarle todas sus cosas, para que la que le hizo la entrevista venga a decir que es que yo le metía como cosas en la cabeza”, narró la mujer.



(Le puede interesar: Tras 5 días prófugo, capturan a alias Manolo, presunto abusador sexual)



Aunque otros familiares coincidieron en que reciben llamadas constantes, en contraste manifiestan que el asunto ha afectado tanto sus vidas que ahora sienten que necesitan ayuda de un profesional.



“Ya hubo un papá que manifestó que se ha sentido tan mal que ayer le tocó buscar ayuda profesional particularmente para él porque no nos acompañan”, contó la mujer porque entre los mismos afectados se escuchan y apoyan.

Facebook Twitter Linkedin

En este jardín infantil de la comuna 2 fue que se presentó el caso. Foto: Agencia AFP

Sobre estos casos, la Administración Municipal de Medellín afirma que sí les está haciendo acompañamiento a las familias afectadas, exactamente a 57, teniendo en cuenta que, de esas, 21 ya tienen denuncias ante la Fiscalía y dentro de esa cifra, seis ya cuentan con pruebas, es decir, con la evaluación de un médico legista que confirma que sí hubo abuso o acceso, pues al señalado se lo acusa de ambos delitos.



(Le sugerimos leer: Lo que se sabe de 'Manolo', el presunto abusador de niños en Medellín)



La madre insiste en las secuelas que sufre la menor. Contó que su pequeña perdió toda autonomía, en lo que se destacaba antes del suceso. Ahora le teme a la oscuridad, no es capaz de ir al baño sola ni de dormir sin compañía. Esto sin contar que por todo el proceso de denuncia y los exámenes que tuvieron que hacerle, ya teme ir al médico.



“Quedó muy traumada después de ese examen que le hacen en el hospital. Ya después, cuando fui al Caivas porque quería que me le hicieran el examen a la niña por médico legista, ella casi que no se deja revisar y me decía: ‘Mamá, me van a hacer daño’. La tuvimos que calmar muchísimo”, narró la mujer.

Uno como padre quisiera tenerlo al frente de uno y como hacer la justicia por cuenta de uno FACEBOOK

TWITTER

Agregó que otro de los procesos fue lograr que hablara después de que la madre se enterara de los dos primeros casos. Ese día, recuerda, volvió a casa y habló con la niña, pero ella no logró contarle lo sucedido de inmediato y, por el contrario, actuaba con temor.



Para Juan Carlos Álvarez, director ejecutivo de la Corporación Cariño y experto en temas de niñez, se debe hacer un trabajo especial con familias y niños. “Deben tener una atención especializada que favorezca la reparación del daño ocasionado que les permitan no continuar viviendo en el miedo intenso que puede convertirse en enojo permanente, perturbación y afectación en la salud mental”, explicó el experto.



(En contexto: Las negligencias en el caso de supuesto abuso sexual en Medellín)



MELISSA ÁLVAREZ CORREA

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín

En Twitter: @Melissalvarez3

Otras noticias de Colombia

- Pareja exhibicionista tuvo sexo en balcón del Centro de Cartagena



- 576 muertes y 21.536 casos nuevos de covid-19 en Colombia



- Hallaron el avión accidentado en zona montañosa del Meta



- Ilustradora y escritora paisa con discapacidad denuncia ciberacoso



- Alcalde de Medellín denuncia que 'primera línea' está entrenando niños