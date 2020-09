Denuncian un presunto asesinato a manos de la Policía en Medellín

Un nuevo hecho de abuso policial se está denunciando en Medellín. Esta vez se trata del caso de Jonathan Estiven Meneses, un hombre de 30 años, quien -según denuncias- fue golpeado por miembros de la Policía en un CAI de la comuna 13, lo que le ocasionó la muerte.



Aunque el hecho ocurrió el pasado 16 de agosto, la comunidad y familiares no cesan en la denuncia y en el clamor por justicia y ayer viernes realizaron un plantón de protesta en las afueras de ese CAI.



"Él salió con vida y yo soy testigo de haberlo visto aquí en este CAI, con vida, ustedes no me lo tenía que entregar en un hospital, muerto, sin poderse mover y lleno de golpes como si él fuera un delincuente", expresó llorando durante una manifestación Paula Gómez, esposa de Meneses.



De acuerdo con James Zuluaga, director del Comité Nacional de Derechos Humanos en Medellín, Jonathan tenían una discusión con Paula porque él le quitó el celular y no lo quería entregar, por lo que la mujer llamó a la Policía para que le hicieran entregar el aparato electrónico.



"Cuando los uniformados llegaron y le solicitaron una requisa, uno de los uniformados lo encuelló para quitarle el celular y él se resistió. Acto seguido, los miembros de la policía empezaron a pegarle", señaló Zuluaga.



S.O.S. Tenemos un Javier Ordóñez en la comuna 13 de Medellín. En el cai de San Michel de San Javier ingresó Jhonatan Estiven Meneses Hernandez y entregaron su cuerpo sin vida en un hospital. Dejan una esposa y unos hijos con una pérdida enorme. JUSTICIA #11Septiembre #MeIndigna pic.twitter.com/9TfSTKIrhi — Valentina Cardona Posada (@azul__cieloo) September 11, 2020

"Él empezó a defenderse y se le vinieron diez policías a cogerlo a golpes. Se lo llevaron al CAI de la comuna 13 bien golpeado, lo metieron en el baño y le empezaron a pegar. Cuando lo sacaron del CAI; ya estaba muerto", relató el líder en derechos humanos.



Según Zuluaga, al parecer Jonathan murió debido a los golpes. Fue trasladado a un hospital de la capital antioqueña, pero allí no lo recibieron porque estaba sin vida, lo llevaron de nuevo al CAI y luego llegó Medicina Legal para hacer el levantamiento del cuerpo.



"Se han hecho denuncias penales porque eso es recurrente, esto ocurre casi todos los días en San Javier, sobre todo en el sector de San Michel y hay policías que están robando y extorsionando", denunció Zuluaga.



Jonathan Estiven Meneses con sus hijos. Foto: Cortesía Derechos Humanos Medellín

En la manifestación del viernes, Paula reclamó justicia y pidió que los uniformados que golpearon a su esposo sean condenados.



Sobre este caso, el comandante de la policía Metropolitana, general Eliécer Camacho Jiménez, dijo que los hechos son investigados y en declaración a medios de comunicación dijo que "esta persona habría consumido bebidas embriagantes y posiblemente sustancias psicoactivas, por lo tanto fue necesario su traslado a un hospital".



MEDELLÍN