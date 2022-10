El corazón de una abuela no se equivoca, o por lo menos eso parece que sucedió con el de doña Carmen Tabares, abuela paterna de Maximiliano Tabares Caro, quien hoy ajusta 31 días desaparecido en Segovia, Antioquia, y por cuya ausencia hay seis capturados. Dice con convicción que de dos de ellos sí tenía sospechas.

“De dos sí, de los otros no, no había sospecha. Sí sospechábamos del 'Orejón' que pudiera tener alguna cosa, pero que de pronto sabía algo”, manifiesta la señora después de que las autoridades destaparan un entramado de prácticas satánicas que involucra a la madre Sandra Patricia Caro Pérez, el padrastro Fabio Andrés Carmona Ramírez, la abuela Dámaris Estela Pérez Escalante y tres personas más.



Recuerda doña Carmen que la desaparición de Maximiliano le fue informada por la abuela materna que la llamó para preguntarle si este había llegado a su casa. Le dijo que lo habían mandado a comprar unas arepas y se había perdido.



“Ahí fue que yo supe, entonces ya yo corrí y di aviso a la familia que el niño Maximiliano se había perdido para ir a buscarlo, que seguro que la mamá le había pegado y se había venido a buscarme a mí. Ya todos salieron a buscarlo. Salió la sobrina mía, salió el sobrino mío, salió toda la gente y mucho mototaxi”, rememora.



Todos salieron de su casa menos ella, quien se quedó por recomendación de la madre de su nieto quien a eso de las 10 de la mañana la llamó a decirle lo que ya sabía: “que lo había mandado a comprar unas arepitas para hacer el desayunito y el niño no apareció más”.



“Quédese allá en la casa quieta esperando que en cualquier momento llaman porque él debe estar escondidito por cualquier parte y el que se lo encuentre se lo va a llevar a usted”, cuenta Tabares sobre esa mañana del 21 de septiembre.

Maximiliano Tabares desapareció el 21 septiembre. Ya hay seis capturas. Foto: Suministrada por autoridades

Ella junto a varios de familiares se pasaron días buscándolo en cuanto lugar les dijeron que podía estar. Estuvieron tres días en un sitio llamado la mina de la 13 y una noche en el basurero.



Doña Carmen no paraba en su casa, incluso se estuvo quedando en una vivienda ubicada frente a la de donde vivía Maximiliano con su madre "porque la gente quería que yo estuviera ahí pendiente".



Precisamente a ella le tocó presenciar el momento en que la comunidad intentó linchar a Sandra Patricia y esta tuvo que ser sacada del municipio por las autoridades.



Sobre el padrastro del niño, a quien las autoridades señalan de ser el presunto líder de la secta ‘los Carneros’ que habría desaparecido al menor, lo describe como un sujeto mala clase que vino a conocer cuando se perdió el menor.



A este hombre, según revelaron hoy desde la dirección de Protección y Servicio Especiales de la Policía Nacional, Róbinson Esmit Arboleda Ramírez, alias Orejas o el Orejón, como lo llama doña Carmen, presuntamente visualizaba ‘espíritus’ y trasmitía al líder las peticiones que estos le hacían. Este hombre y su pareja, también capturada, residían como inquilinos en el mismo domicilio del niño desaparecido.



Todos los capturados fueron puestos a disposición de autoridades judiciales por los delitos de desaparición forzada, tortura agravada, concierto para delinquir, lesiones personales y encubrimiento por tortura.



