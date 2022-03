Las imágenes de una menor siendo maltratada por la que presuntamente sería su abuela han generado consternación en redes sociales. Las autoridades se pronunciaron frente al hecho y rechazaron el episodio de violencia que se presentó en un hogar de Envigado, Antioquia.

“¿Fue por allá a chismosear el otro día a la Fiscalía, a hablar chismes de él?”, le preguntó la mujer a la menor, según se ve en el video con material sensible.



Al parecer, el hombre al que se estarían refiriendo es el papá de la menor, quien la habría abusado. La mujer le reclamó insistentemente a la niña y procedió a agredirla.



“Acá no va a hacer lo mismo. No va a estar hablando de él”, le dijo mientras la golpeó contra la pared, le agarró el cabello y la tiró al suelo.



“Nita, nita”, se oye decir a la persona que grabó el metraje de unos 30 segundos y trata de contener a la agresora.



¿Qué pasó con la niña?

La denuncia fue replicada por distintas personalidades a través de redes sociales. Por tal motivo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) respondió al caso y dijo que eran tres menores las que ya están bajo protección especial.



“Los adolescentes fueron retirados del entorno familiar y ubicados en Centro de Emergencia. Comisaría de Familia adelanta verificación de derechos. Rechazamos todo acto de violencia”, trinaron.

Frente caso de Envigado informamos que:

Son 3 menores de edad que están bajo protección.

Los adolescentes fueron retirados del entorno familiar y ubicados en Centro de Emergencia.

Comisaría de Familia adelanta verificación de derechos.

Rechazamos todo acto de violencia hacia NNA. — Bienestar Familiar (@ICBFColombia) March 10, 2022

Por su parte, el general Javier Martin Gámez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, enfatizó en que, en general, las tres niñas estaban siendo maltratadas en la residencia.



“Se adelantan los procesos investigativos y todo lo que haya a lugar de acuerdo a la valoración con la Comisaría de Familia y con la Fiscalía General”, afirmó a la emisora ‘Caracol Radio’.



Braulio Espinosa Márquez, alcalde de Envigado, aclaró que el episodio se presentó el pasado 21 de febrero en el sector Las Palmas y desde ese mismo día se había atendido la denuncia.



“No debemos permitir que se violente ningún menor en nuestro municipio, actuaremos con todo el peso de la ley”, precisó en su cuenta de Twitter.



(3/3) No debemos permitir que se violente ningún menor en nuestro municipio, actuaremos con todo el peso de la ley. — Braulio Espinosa Márquez (@braulioEMarquez) March 10, 2022

¿Cómo denunciar casos de violencia infantil?

Recuerde que usted puede denunciar el maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otras situaciones que afecten a los menores, comunicándose a la línea gratuita nacional 141 del ICBF.



Si lo prefiere, puede llamar a la otra línea a nivel nacional 018000 91 80 80, que está disponible todos los días de la semana.



En los números mencionados hay un grupo de “calificado de psicólogos, abogados, trabajadores sociales y especialistas en derecho de familia, entre otras disciplinas, que atenderán las llamadas y brindarán respuesta oportuna a sus interlocutores, sin importar su edad”, precisa la entidad.

