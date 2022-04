La Contraloría General de la República (CGR), que a finales del 2021 ya había advertido sobre un presunto daño patrimonial en el proyecto Parque de Deportes a Motor de Antioquia, conocido como Central Park, informó que abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal por este tema.



La entidad afectada con esta medida es el Instituto de Deportes de Antioquia (Indeportes).

De acuerdo con el órgano de control la cuantía del daño asciende a $112.684 millones de pesos y los presuntos responsables son 16 personas naturales y siete jurídicas.



Entre los señalados están los representantes legales de Indeportes desde noviembre de 2018 hasta la actualidad: Javier Mauricio García Quiroz (2018), Liliana Sánchez (2019), Sergio Roldan Gutiérrez (2020) y Héctor Fabián Betancur Montoya (2021-actual).



La obra, que incluye el autódromo de Bello, no ha podido ser entregada y está en riesgo de convertirse en un ‘elefante blanco’ a pesar de llevar un 85 % de ejecución física.



La razón: presuntas irregularidades en la contratación.



“Se evidenció que de los recursos destinados para el proyecto por $ 148.207 millones, al 25 de octubre del 2021 se habían pagado $ 112.684 millones (…) la CGR evidenció que los recursos ejecutados no se encontraban en el uso para el cual se concibió el proyecto”, dice el documento del ente de control.



Además de lo anterior, las obras ejecutadas se encontraban en deterioro e incompletas, por lo cual se considera que hay daño patrimonial.



Por lo anterior, de acuerdo con el informe no es posible garantizar la calidad y estabilidad de las ejecuciones.



Para el diputado Luis Peláez, esta decisión es muy importante para recuperar recursos del departamento de Antioquia.



“La verdad es un primer paso para que se haga justicia. Desde hace tres años vengo insistiendo que el tema del Central Park es un nido de corrupción tan gran de como el que hoy está el proyecto”, dijo.



El Central Park fue uno de los proyectos banderas de la gobernación de Luis Pérez, quien hizo la inauguración del lugar pero sin ni siquiera avanzar su proceso constructivo.



“Es imposible que no esté vinculado en esta investigación. Vamos a pedir formalmente para que lo incluyan en esta investigación porque fue uno de sus proyectos detonantes que la verdad terminó siendo un proyecto donde los recursos no aparecen y deben ser estas personas, como el responsable de que se torne realmente qué pasó con el dinero del Central Park”, agregó Peláez.



Según la Contraloría, se evidenció, además, que los contratos de obra en la actualidad se encuentran fenecidos sin acta de terminación y liquidación; como consecuencia de ello, los amparos de cumplimiento actualmente se encuentran vencidos, adicionalmente, las garantías de estabilidad de la obra no pueden ser actualizadas, toda vez que las obras no cuentan con las actas de recibo a satisfacción”, dice el informe.



De igual forma, el oficio de apertura de responsabilidad fiscal les da a las entidades señaladas 10 días después de haberlo recibido para entregar la documentación necesaria para conocer el estado actual del proyecto y los contratos.



MEDELLÍN