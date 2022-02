En Medellín se creará un equipo de psicólogos y de trabajadores sociales que atenderán a las mujeres que estén buscando un aborto.



Así lo anunció el alcalde, Daniel Quintero, tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación (sexto mes).



“En Medellín vamos a crear un equipo de psicólogos que van a acompañar a las mujeres para que tomen la decisión con toda la certeza. Vamos a poner a trabajadores sociales para que atiendan en caso de que sea un problema económico para nosotros apoyarlas en términos económicos”, dijo Quintero.



“Es decir, si el problema es de plata, nosotros ponemos la plata; si el problema es la familia, nosotros los acompañamos para que pueda hablar con la familia”, agregó el mandatario local.



Quintero Calle dijo que está en contra del aborto pero aclaró que no está de acuerdo con la penalización y que ninguna mujer debería ir a la cárcel por esto.



“Realmente me da mucha tristeza cada aborto, me duele cada aborto, yo nunca abortaría y ojalá mis hijas nunca lo hagan, pero también reconozco que quizás la mejor forma de evitar que haya abortos es precisamente pudiendo acompañar a quienes estén en ese camino de abortar. Cuando hay aborto, hay un drama, hay una mujer que está en medio de un drama, hay quizá también un hombre que está detrás de un drama profundo”, agregó el alcalde.



¡No + embarazos a temprana edad! Nuestro propósito es claro y hoy se ven los resultados. Hace un año llegamos a los jóvenes con la estrategia #YoDecidoCuándo, para hablar sin tabúes sobre su salud sexual y reproductiva, y la importancia de construir primero su proyecto de vida. pic.twitter.com/6zJFAA4Jvu — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) February 23, 2022

De otro lado, el alcalde anunció que se van a analizar las zonas de la ciudad en donde más se presenten casos de aborto.



“Esa información no la tenemos, es una información secreta, está ocurriendo, los abortos están ocurriendo todos los días y en las zonas en donde veamos más abortos vamos a hacer campañas más fuertes para entregar métodos anticonceptivos. En Medellín, precisamente, por esa campaña de métodos anticonceptivos y por una campaña en los colegios, tenemos una reducción del 30 por ciento de embarazo adolescente”, concluyó.



MEDELLÍN

