Abogado de ocupantes de carro que cayó de piso 5 rompe el silencio

Al menos cuatro reparos con la información que divulgó la Policía Metropolitana tiene el abogado Gabriel Ángel Salazar, apoderado de tres de las cuatro personas involucradas en la caída de un vehículo de alta gama desde un parqueadero de El Poblado, en Medellín.



Según Salazar, el primero de ellos es que no es cierto que sus defendidos tengan antecedentes judiciales. “Afirman cuestiones contrarias a la verdad. Ninguno tiene ese tipo de anotaciones en su hoja de vida ni en el reporte de las autoridades; los documentos así lo confirman”, dijo a EL TIEMPO.



Otro de los asuntos en los que no se estaría diciendo la verdad, manifiesta el abogado, es con las armas de fuego, que fueron halladas durante la inspección al vehículo de la marca BMW.

“Lo llamativo y que no corresponde a la verdad es que se hallaron dentro de una caleta, porque una caleta es un lugar adecuado por las personas para guardar armas y objetos de carácter ilícito. No pueden afirmar eso porque dos de las tres armas tienen salvoconducto”, indicó Salazar.



Según el apoderado de los ocupantes del vehículo, se está verificando a quién pertenece la tercera arma. “Lo único que puedo adelantar es que no pertenecen a quienes tienen sus armas amparadas”, aclaró.



También se refirió al dinero -cerca de 156 millones de pesos- que fue encontrado por las autoridades en el apartamento donde estaban hospedadas estas personas y sus esposas, apuntando que pertenece al dueño del apartamento y que se demostrará ante las autoridades que fue conseguido de manera lícita.



“Ese dinero no tiene nada qué ver, porque estaba bajo llave en un closet del dueño del apartamento, que no estaba allí y que no tenían ellos por qué estar fisgoneándolo”, afirmó.



Cabe recordar que el brigadier general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, anunció el pasado 16 de marzo que habían encontrado una caleta en el vehículo y el dinero dentro de la casa.

“Realizamos un allanamiento en el apartamento en donde estos sujetos departían e incautamos cerca de 156 millones de pesos y estamos ahondando en la investigación de la procedencia de estos sujetos conforme a que es altamente sospechoso", dijo Ruiz en su momento.



A su turno, Salazar apuntó que el propietario del apartamento es un ciudadano caleño y no una mujer, como se había afirmado en primera instancia. El hombre es comerciante industrial de la madera de Cali y guarda parentesco con las personas que se alojaron allí y con algunas de las víctimas del accidente. Dos cadenas, que también fueron incautadas, también cuentan con papeles, indicó el abogado.



Finalmente, señaló que no es cierto que la cuarta persona, que quedó registrada en video, haya huido del sitio del accidente.



“Desde el mismo día del accidente, estuvo presente ante la policía judicial competente para adelantar esas diligencias, policía judicial que es delegada por la Fiscalía para el caso. Al día siguiente fue citado y fue interrogado en dos oportunidades, dando a conocer su identidad. Entonces no entiendo cómo la policía indagando sobre el hecho no haya conocido de quién se trataba”, detalló el apoderado.



Hasta ahora, el abogado espera que la Policía rectifique la información, o instaurará un derecho de petición.

según dijo la Policía, en el vehículo se hallaron tres armas de fuego, munición y dinero. Foto: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

EL TIEMPO consultó a la Policía Metropolitana sobre el caso y esta respondió que se pronunciaría en las próximas horas.



“A mí me interesa es que la autoridad respete el buen nombre de las personas”, concluyó el abogado.



De acuerdo con las investigaciones de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, tres de los sujetos que iban en el carro provienen de Cali, Buenaventura y Chocó. Además, llegaban a un apartamento en la ciudad de Medellín en donde se reunían de manera esporádica.



Para avanzar en las investigaciones, la Policía Metropolitana afirmó estar trabajando de la mano con la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) y la Sijín de Cali para establecer más información sobre los ocupantes del vehículo, que ahora son investigados.



