Capturan a joven por crimen de anciana que le dio posada en Medellín

El Juzgado 18 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario al joven de 27 años de edad, presunto responsable de asesinar a Beatriz Omaira Cano Arango, una mujer de 60 años que le había dado posada en su casa, ubicada en el barrio Granizal, comuna 1 de Medellín.

Todo empezó el sábado 8 de junio, cuando una amiga de Cano empezó a buscarla pero no la encontró y tampoco pudo comunicarse con ella. Al dirigirse a la vivienda, la mujer encontró al joven escuchando música a alto volumen y este le dijo que la dueña de la casa había salido.



Según testigos, esta situación despertó la sospechas de los vecinos porque la mujer no dejaba que el presunto asesino permaneciera en el inmueble mientras ella no estaba.



Por ello, a las 9:30 de la noche, algunos residentes del sector fueron de nuevo a la casa de la víctima y el joven les dijo una vez más que la mujer no se encontraba en el inmueble. Después de dar esta respuesta, salió de la vivienda.

Entonces, los vecinos aprovecharon y entraron por la fuerza para corroborar la información, pero se llevaron una atroz sorpresa: encontraron el cuerpo de la mujer, sin la cabeza, debajo de una cama y con múltiples heridas de arma blanca.



Las autoridades hicieron la inspección del cuerpo a las 10 p. m. y al llegar al sitio, la Policía encontró la cabeza de la víctima en una caneca de basura. El cuchillo con el que, al parecer, el joven agredió a la mujer estaba en un armario.



Ante los hechos, algunas personas de la comunidad encontraron al presunto responsable e intentaron lesionarlo, sin embargo, agentes de Policía lo capturaron. Él manifestó voluntariamente que había cometido el homicidio.



De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la Nación, algunos testigos afirmaron que Cano le dio posada al joven, después de que su familia, al parecer, lo echó de la casa por su adicción a las drogas y el alcohol.



El procesado no aceptó los cargos imputados por el delito de homicidio agravado.



Con esta ya son 22 mujeres asesinadas en la capital antioqueña, entre el primero de enero y el 10 de junio de 2019, lo que representa un 47 por ciento más de casos, respecto al mismo periodo del año pasado.



Asimismo, en la ciudad ya se cuentan 318 asesinatos en el transcurso de 2019, un 10 por ciento más que en el mismo periodo de 2018, cuando iban 289. La comuna 1 (Popular), donde fue asesinada Cano, lleva 9 asesinatos, mientras que la 10 (La Candelaria) encabeza la lista con un total de 48 homicidios.



