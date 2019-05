Envían a prisión al presunto coautor de asesinato a médico en El Bagre

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Caucasia (Antioquia) impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario en contra del hombre capturado como presunto coautor del homicidio del médico Cristian Camilo Julio Arteaga, ocurrido el 10 de mayo, en El Bagre.

Al momento de ser asesinado, el joven de 24 años estaba cumpliendo su año rural en el Hospital Nuestra Señora del Carmen, el principal centro de atención en salud de este poblado.



Según la investigación, el médico, graduado de la Universidad del Sinú (Montería), fue baleado en una vía pública del municipio por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.



Cuatro días después del crimen, un hombre fue capturado por supuestamente haber participado en el hecho. Se trata de un exsoldado profesional y presunto integrante del frente José Morelo Peñate del 'clan del Golfo', según el reporte de las autoridades.

La detención la hicieron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación con el apoyo del Gaula Militar en su propia casa, donde las autoridades encontraron dos armas tipo revólver.



Un fiscal de la Unidad de Homicidios de la Seccional Antioquia, le imputó al investigado los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado, pero él no se allanó a los cargos.



Entre tanto, en el municipio se reactivaron varios servicios de salud en el hospital donde trabajaba el médico, pese a que no hay personal, pues todos los colegas de Julio renunciaron por temor.



Asimismo, María Yolima Madrigal, alcaldesa encargada, pidió no seguir compartiendo por redes sociales supuestos panfletos con amenazas a los médicos del municipio, pues las autoridades han dicho que estos son falsos y solo generan pánico.



MEDELLÍN