Un promedio diario de 26 personas llegaron desplazadas a la capital de Antioquia en el último trimestre producto de la violencia que se vive en otras subregiones del departamento. Lo mismo está ocurriendo en los vecinos departamentos del Chocó y Córdoba con quienes se comparten límites.



La escalofriante cifra fue entregada por la Personería de Medellín donde, a través de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (UPDH), se reportó un incremento del 63 por ciento en los meses de mayo, junio y julio.

Según esta dependencia, durante esos meses, se reportaron 2.349 víctimas de desplazamiento forzado, siendo el mes de mayo el de mayor número de registros al llegar a 912 personas, seguido por junio con 795 y julio con 642.



En el mismo período del año 2021 fueron 1.438 las personas víctimas de desplazamiento forzado que arribaron a la capital de Antioquia huyendo de la violencia, lo que equivale a un aumento de 911 ciudadanos afectados por este flagelo en este año.



Los municipios de donde más personas llegan desplazadas son Quibdó con 800 víctimas, Caucasia con 127, Ayapel con 99, El Bagre con 97, Ituango con 97, Turbo con 92, Segovia con 91 y Bello con 88.

Quibdó, cabeza de lista

En la capital del Chocó, cuenta Esaú Lemos, coordinador de la Mesa de Víctimas de Quibdó, en varios barrios ubicados en la zona norte de la ciudad se viene presentando una confrontación armada entre grupos ilegales que han provocado la salida de muchas familias de sus hogares. Algunas se ubican en otros barrios, mientras que otras prefieren salir ‘corriendo’ del departamento.



“Acá en Quibdó la problemática interna ha sido por las bandas delincuenciales, las bandas delincuenciales que delinquen en el casco urbano se han dedicado a hacer desplazar de un barrio a otro a la población. La gran mayoría van y declaran en la Personería, otros se van para Medellín y siempre lo que ha habido es enfrentamientos entre las bandas y la Fuerza Pública en los barrios y, después, aparecen las victimas de desplazamiento forzado”, explica el coordinador.



Flagelo que, según cuenta, tiene mayor presencia en barrios como La Victoria, Villa España, Obrero, El Reposo 1 y 2, y Buenos Aires, al norte de la ciudad. En la parte sur, por la carretera que lleva a Medellín, también se viene presentando.

Américo Gallego, miembro de la Mesa de Juventud del Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó y defensor de los Derechos Humanos, explica que la confrontación se da entre unos cinco grupos que están conformados por unos 1.700 y 2.000 muchachos que no superan la mayoría de edad.



Son ellos los que se encargan de reclutar a nuevos chicos cuando uno de sus miembros es capturado por las autoridades o asesinado por el bando rival.



El método que usan es: por cada capturado o asesinado, se involucran tres más que por lo general no superan los 16 años para así, en caso de ser aprehendidos por las autoridades, no sean llevados a una cárcel y pasen a custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Capital de Chocó Foto: Facebook alcaldía Quibdó

“Los jóvenes que optan por otro camino y no el de estas bandas criminales, por temor a que sean asesinados, porque son obligados a que se integren, deciden desplazarse y, por nuestras idiosincrasia, la ciudad más cercana que tenemos a Quibdó que nos puede brindar mejores oportunidades es Medellín”, acota Gallego.



Precisamente a él, hace menos de un mes, un joven que llegó sin nada a la capital antioqueña lo contactó para pedirle asesoría. Esto pasa porque muchos salen solos de sus hogares pues sus familiares no tienen los recursos suficientes para acompañarlos.



“A mí hace uno 20 días me llamó una persona que llegó desplazada a Medellín y me dijo que le ayudara con la Personaría. Me dijo que le había tocado salir en la noche porque lo querían matar porque lo estaba ‘jalando’ un grupo para reclutar”, cuenta Gallego.

A esta situación se le suman los territorios vedados para los ciudadanos, especialmente para los jóvenes, so pena de terminar asesinados en la mitad de una calle.



Dice el defensor que lo que antes se llamaban “fronteras invisibles” hoy son más visibles y todos saben dónde están, incluso los mototaxistas que solo llegan hasta ciertos puntos porque, si cruzan, les pueden robar el producido del día, hurtarle la moto o, en el peor de los casos, asesinarlos.



Desde el 1 de enero hasta el pasado 7 de agosto, en Quibdó, 141 personas habían sido asesinadas. La última fue un joven que nada tenía que ver con el conflicto y “que simplemente entró a un barrio que no podía”.



Para la Personería de Medellín los homicidios, enfrentamientos, atentados, entre otros, hacen parte de los hechos victimizantes que obligan a las personas a abandonar sus terruños y llegar a la ciudad.



Laura Rosa Jiménez Valencia

EL TIEMPO Medellín

@Laura_Rossa

