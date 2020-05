A la clínica de la 80 le falta poco para reabrir sus puertas

Los constantes dolores de cabeza que se daban con la clínica de la 80, antigua Saludcoop, por los cierres que las autoridades sanitarias le hacían al encontrar que incumplía las normas, pasaron al olvido con su adquisición, en comodato, por parte de la alcaldía de Medellín para ser un apoyo en la emergencia del covid-19.



Esta edificación tiene un área de 22.00 metros cuadrados, estaba abandonada desde hacía dos años y poco a poco va siendo organizada para abrir sus puertas cuando la red hospitalaria de la ciudad esté saturada.

Su proceso de adecuación tiene un costo de 13.102 millones de pesos y hace parte del ‘Plan Mil’ anunciado por el alcalde Daniel Quintero, donde también se encuentra el fortalecimiento de la red hospitalaria y la adecuación de otros espacios de ciudad, si los contagios por la covid-19 llegan a necesitar atención especializada.



Ruth Mena, subsecretaria de Gestión de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud del Municipio, explicó que esta va a permitir descongestionar los servicios de baja y mediana complejidad en instituciones de alta y mediana como el Pablo Tobón Uribe, General, San Vicente de Paul y León XIII, para que allí se concentren en la atención de los pacientes más complicados de la enfermedad.

La clínica fue cerrada definitivamente en octubre de 2018. Foto: ESNEYDER GUTIÉRREZ

“Ellos (los hospitales) ya tienen unas unidades de cuidados intensivos (UCI) y para que se me puedan concentrar en la atención de estos pacientes, lo que yo hago es trasladar esos pacientes de baja complejidad (de covid) que llegan a esos servicios de alta y mediana complejidad, y me los llevaría para la clínica de la 80”, dijo la funcionaria.



Para lograrlo, en el sitio se está finalizando con una de las etapas programadas para su adecuación. La han denominado ‘Fase 0’ y consiste en organizar todas las áreas técnicas y sus tres últimos pisos donde se ubicarán las primeras camas de hospitalización general y UCI.



A esta le sigue la ‘Fase 1’ y ‘Fase 2’ donde están la adaptación de los servicios de urgencias, urgencias pediátricas y más camas de hospitalización general. Todas, para junio, estarán en manos del Hospital General de Medellín (HGM) que se encargará de su operación.



Alejandra Cadavid, directora de planeación del centro asistencial, contó que la designación se hizo por medio de un convenio interadministrativo y en un principio entrarán en funcionamiento 90 camas hospitalarias para atender a pacientes de la covid-19.



“Contaremos con personal del HGM, con los procesos de calidad del Hospital, así que garantizamos a la comunidad del municipio los mismos estándares de calidad que maneja actualmente el Hospital General”, concluyó la directiva.



Con este centro asistencial y la IPS Universitaria León XIII, la alcaldía de Medellín firmó dos contratos para fortalecer la red pública con camas UCI. Esto en el marco del ‘Plan Mil’, donde también está la expansión de camas en Plaza Mayor y Metrosalud, que se habilitarán cuando la capacidad instalada en la clínica de la 80 sea superada.

Acotó la subsecretaria Mena que la adecuación de Plaza Mayor se puede realizar en 12 días y está condicionada al comportamiento de la pandemia en la ciudad.



Cuando la crisis de la covid-19 sea superada, no se descarta que la clínica pase a formar parte de la red hospitalaria de Medellín.



El comodato está vigente hasta noviembre próximo.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora de El Tiempo @Laura_Rossa