A gritos y con el espíritu navideño, jóvenes hicieron la novena en el Metro de Medellín

Mientras muchas familias se reúnen en casas o casetas comunales para rezar la Novena de Aguinaldos, un grupo de jóvenes decidió celebrarla en un vagón del sistema Metro.

La particular forma de recordar el viaje de María y José antes de llegar al pesebre donde nacería Jesús, fue compartida en redes sociales.



En el video se observa a un joven, acopañado por quienes serían sus amigos, leer desde su teléfono celular los gozos mientras que los viajeros lo acompañaba cantando y aplaudiendo.



"Oh, raíz sagrada de José que en lo alto, presenta al orbe tu fragante nardo! Dulcísimo Niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo", se le escuchó decir después de haber sido interrumpido por un pasajero que pidió hacer la novena en su casa.

Jóvenes realizaron la novena del niño Dios en el metro de Medellín, ya se había hecho viral en un bus y en un Avión. pic.twitter.com/DVr1pWkJml — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 23, 2023

