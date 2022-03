Mayor carga laboral en los hogares y desigualdad en el acceso a empleos, son algunas de las problemáticas que enfrentan las mujeres que viven en Medellín.



Así lo a conocer el más reciente de Medellín Cómo Vamos, el cual hizo una radiografía de lo que sucede con las mujeres en distintos aspectos.



De acuerdo con el estudio, hay una distribución desigual de las cargas de cuidado del hogar, lo que afecta el potencial de generación de ingresos de las mujeres, así como su acceso a protección social y autonomía económica.



“Para el caso de Medellín, en 2021 el 46,7% de las mujeres afirmó que ocupó la mayor parte del tiempo en oficios del hogar, mientras esta cifra fue del 8,8% en el caso de los hombres”, detalló el informe.



Según cifras procesadas por el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, se conoce que las mujeres rurales dedican 25 horas al trabajo doméstico y de cuidado más que los hombres, y en cuanto a las mujeres urbanas las cifras muestran que dedicaron 19 horas más que ellos.



"En todos los niveles educativos, las mujeres dedican mínimo 20 horas semanales más que los hombres a las labores domésticas y de cuidado no remunerado", detalló ese Observatorio.



Para Natalia Velásquez, secretaria de las Mujeres de Antioquia, hay tres retos que enfrentan las mujeres en el departamento. “Primero, las violencias basadas en género, que se expresan en su forma más cruenta con los feminicidios; segundo, el incremento después de la pandemia de las brechas de género frente a su autonomía económica; y tercero, la brecha de género persistente y desfavorable para las mujeres respecto a la participación en espacios de poder y toma de decisiones”.



Acto de conmemoración del día de la mujer en la Alcaldía de Medellín. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La pobreza también está más acentuada en las mujeres pues el 37% respondieron que los ingresos actuales de su hogar no le alcanzaban para cubrir los gastos mínimos, en contraste con el 32% de los hombres.



Sin embargo, la participación laboral ha mejorado para ellas. De acuerdo con el informe, en 2021 la tasa global de participación laboral de las mujeres de Medellín y la región metropolitana fue de 55,5%. Pero la recuperación de los empleos, tras el confinamiento por la pandemia, ha sido más difícil para ellas.



“Al comparar con el año 2020 (54,3%), se aprecia que ha habido una recuperación en la participación laboral de las mujeres; sin embargo, aún no se alcanzan los niveles de 2019, en los que se registraba una tasa de 56,5%”, expresó Medellín Cómo Vamos.



En cuanto a salud, la mayoría de los ciudadanos de Medellín reportó que su estado de salud fue bueno en 2021 (67%); sin embargo, las mujeres fueron quienes afirmaron en mayor proporción que su estado de salud era regular, con un 33,1% para ellas y un 25,5% para ellos.



Los feminicidios han disminuido pero siguen ocurriendo casos, tan solo en lo que va de este 2022 se han registrado oficialmente seis en la capital antioqueña. De otro lado, en todo el departamento ha habido 20 mujeres asesinadas en Antioquia en lo que va de este año.



El llamado de las mujeres líderes a la protección y a que se activen rápidamente las rutas cuando una mujer realice denuncias que atenten contra su integridad física.



Manifestación

En la mañana de hoy y parte de la tarde este martes, la Alcaldía de Medellín realizó varias actividades para conmemorar el día de las mujeres.



La actividad principal se concentró en La Alpujarra, en la que varias mujeres se unieron para rechazar las frases que promueven la violencia hacía la mujer.



La actividad fue liderada por la gestora social de Medellín, Diana Osorio, en compañía de 11 funcionarias de la Administración Municipal, quienes junto a 1.800 servidoras, funcionarias, contratistas y ciudadanas, lucieron prendas alusivas a las frases machistas comunes que reciben en su ejercicio profesional.



Frases como: ‘La primera dama no conserva su lugar’, ‘¡Yo la reto! yo soy médico y usted enfermera’, ‘eres muy emocional’, ‘por ser mujer no le van a copiar’, ‘para que les voy a explicar si las mujeres no entienden’ fueron algunas de los mensajes discriminatorios que han llegado a mencionar políticos, académicos y opinadores de la ciudad en contra de secretarias y gerentes de la Alcaldía de Medellín.



“En mi caso, un profesor de una universidad me dijo que guardara mi lugar. Yo me pregunto ¿Cuál es el lugar que él se imagina que yo debo tener?, ¿que no hable?, ¿que no opine?, ¿que no diga?, ¿que no haga?”, expresó la gestora social, Diana Osorio.

En muchas ocasiones han intentado subestimarme, mi respuesta ha sido con resultados. Este #8M2022 invito a todas las mujeres a seguir mostrando nuestras capacidades y exigiendo nuestros derechos. Sigamos trabajando juntas por una sociedad igualitaria #ParaLasMujeres. pic.twitter.com/GNWioD5qET — Andree Uribe Montoya (@AndreeUribeM) March 8, 2022

Marcha del martes 8M

A las 3 de la tarde de hoy martes, varios colectivos feministas harán una marcha en Medellín para conmemorar este día internacional de lo derechos de la mujeres.



Partirá desde la Plazuela San Ignacio, tomará por la carrera Girardot, la avenida La Playa y culminará en el Teatro Pablo Tobón Uribe.



MEDELLÍN

