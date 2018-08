‘40 años de lucha’ en el MAMM

Hace cuatro décadas un grupo de jóvenes artistas creó, en una modesta galería del Centro de Medellín, un monstruo de la cultura que este mes cumple 40 años.



El museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) fue oficialmente creado el 26 de agosto 1978 durante una reunión en la que estuvo presente Rodrigo Callejas, artista que ha entregado, durante media vida, su entusiasmo a la promoción de la cultura en Medellín.

A propósito de los 40 años de historia, EL TIEMPO conversó con el cofundador del museo que se posiciona como uno de los espacios más importantes de la cultura en la ciudad. Callejas, a sus 81 años, es un romántico que disfruta ver cómo el MAMM recibió el año pasado 110.000 personas que disfrutan de su programación.

El acercamiento de la gente al arte es fundamental en el proceso de enriquecimiento de una sociedad, precisamente, ¿cómo acercar el arte a la ciudadanía?

Abriendo los espacios culturales a los niños. El arte salió de los museos en los 60 con todo el movimiento del hipismo. La gente joven consideró que los museos eran unos cementerios que no se mezclaban con la sociedad. Ahora los museos abrieron las puertas al pueblo. Antes los museos eran espacios donde había que hablar pasito, ahora yo soy feliz al ver a los niños gritar y correr por todo el museo porque son ellos los que necesitan esa conexión.

¿Sintió que el MAMM pudo haberse convertido en uno de esos cementerios?

Nunca. Porque nosotros entendimos que teníamos que proyectarnos a la sociedad. Los museos no pueden ser una cava de símbolos de poder, tiene que aportar a la educación, principalmente de los niños. El arte ha sido muy contestatario, sobre todo entre los jóvenes.

¿Cómo ha aportado el MAMM al acercamiento del arte con la ciudadanía?

El MAMM es un producto de la evolución de una lucha por sacar adelante los talentos jóvenes. Es un lugar de puertas abiertas a la gente sensible de la ciudad. Llevamos 40 años de lucha con las uñas. Cuando nosotros empezamos ni siquiera teníamos sede, pero las ganas de impulsar el arte pudieron más, porque un pueblo con cultura sería un pueblo mejor educado. Es que el arte y la cultura dignifican al ser humano.

Pero, ¿el arte se vive de manera diferente en países pobres y con problemas sociales como Colombia?

El arte no tiene procedencia ni estrato social, puede nacer de la persona más pobre o del más rico. Es como el deporte, el talento no se controla. Yo me di cuenta desde niño que la gente que estudiaba y tenía acceso a la cultura tenía una vida más digna. El arte dignifica, por eso lo quiere tener el poder económico como símbolo de poder, haga de cuenta como tener un lingote de oro. Es un símbolo.

La firma del acta de fundación del MAMM. Foto: Cortesía: MAMM Esta fue la primera sede del MAMM que desde 1980 estaba ubicada en Carlos E. Restrepo. Foto: Cortesía: MAMM Los antiguos talleres Robledo del ferrocarril de Antioquia, ubicados en Ciudad del Río fueron adecuados para ser la nueva sede del MAMM. Foto: Cortesía: MAMM La remodelación, que duró tres años, fue inaugurada en el 2009. Foto: Cortesía: MAMM La nueva sede le permitió al MAMM tener más visitantes, en Carlos E. Restrepo iban unas 7.500 personas al año. En el 2017 el Museo tuvo un total de 110.000 visitantes. Foto: Foto: Esneyder Gutiérrez - EL TIEMPO

Entonces, ¿El arte discrimina?

Discriminaba. Ya no. El arte ha sido un símbolo de poder, por eso existe el Vaticano, por eso existió Miguel Ángel, por eso existió Rafael. Toda la gente poderosa teniendo las obras maestras quería mostrar ese poder. Incluso aquí el arte se ha concentrado en las clases altas. Aunque el arte es democrático porque puede surgir desde la persona más pobre hasta la más rica, como el deporte.

¿Cómo vivió el MAMM la violencia de los años 80 y 90?

En medio de ella. –Entre risas–

En 1989, en su antigua sede en Carlos E. Restrepo, el MAMM sufrió un atentado. ¿Por qué le pusieron una bomba al museo?

Yo no sé. Los intelectuales han sido los primeros enemigos de una dictadura, por ejemplo Francisco Franco eliminó El Guernica de Pablo Picasso. El MAMM es un símbolo de poder a través del arte, por eso de pronto los narcotraficantes lo atacaron como para combatir la educación, porque cuando el dinero es fácil importa un carajo la cultura.

¿Cómo ha tratado la política colombiana al arte y la cultura?

Para los políticos acá el arte ha sido como una limosna. Es a lo que menos presupuesto se le da, y es lo más importante de una sociedad porque mediante la cultura se cultiva la sociedad del mañana.

¿El arte debe tener un mensaje de transformación per se?

El arte es solamente un deleite estético. Es simplemente un documento de lo que está viviendo el ser humano, es un reflejo de lo que está pasando. Por ejemplo, Débora Arango existió por la segregación femenina.

Hoy, al ver en lo que el MAMM se convirtió, ¿se imaginó en aquellos años de fundación que se convirtiera en un espacio tan importante para la ciudad?

Uno siempre quiere que los proyectos triunfen, pero la verdad el museo se mantuvo por el entusiasmo de las personas que han trabajado allí. Por ejemplo, los que hacían el montaje y desmontaje, los directores. Como le dije antes, lo hemos hecho con las uñas, en una lucha constante durante 40 años. El museo hoy tiene un sostenibilidad financiera que se puede considerar buena, pero ha habido momentos de mucha precariedad a lo largo de esta historia.

El MAMM celebrará sus 40 años

Con una programación especial que integra diferentes actividades culturales y artísticas el MAMM celebrará su cumpleaños. La música, el cine, la pintura y la literatura harán parte de la celebración que contará con más de 20 actividades.



La programación irá desde el viernes 31 de agosto hasta el domingo 2 de septiembre y se llevará a cabo tanto en espacios cerrados y salas del museo, como en espacios al aire libre en inmediaciones del mismo, donde habrá lugar para proyecciones de películas, conciertos y picnics en familia.

Durante todo el fin de semana habrá una pequeña feria de libros de editoriales independientes. El sábado de 4 de la tarde a 8 de la noche habrá música en vivo al aire libre con la presentación de tres dj's de la ciudad.



Las funciones de cine tendrán horarios especiales y las exposiciones contarán con el acompañamiento de los funcionarios del museo con el fin de profundizar más en ellas.



Para conocer la programación completa de los tres días de celebración de los 40 años delMAMM se puede visitar www.elmamm.org y las diferentes redes sociales del Museo.



Bryan Andrés González Vélez

Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com@GonzalezVelezB