40 años de conmemoración y violencia a mujer en Antioquia no se elimina

El 25 de noviembre fue declarado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá en julio de 1981, aunque fue en 1999 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le dio el carácter oficial a esta fecha.



A pesar de que no fue desde ese preciso año que se notara la necesidad de erradicar las diferentes tipos de violencias que padecen ellas, en mayor proporción que los hombres, sí ha sido la ocasión para que cada año, se muestran de nuevo las cifras y retos que siguen existiendo para tener una vida libre de violencias.



En el contexto de Antioquia, uno de los datos que demuestra los retos pendientes se centra en el valle de Aburrá, subregión que sigue siendo el foco de ocurrencia de los feminicidios. Esto lo demuestran al menos los últimos tres años, incluyendo el que va en curso, en el que del 1 de enero al 31 de octubre, el Área Metropolitana es la subregión donde más se comete este delito de género con 14 casos registrados, seguido de Urabá con cuatro casos, Oriente con dos y Norte con uno.



Según el Observatorio de Asunto de Mujer y Género de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, en total son 21 los casos que ya han sido catalogados por las autoridades como feminicidios, de los 131 asesinatos de mujeres ocurridos este año en Antioquia, 7.5 % del total de homicidios (1.733).



En 2019, 77 mujeres fueron asesinadas en esta subregión y 54 en el 2020, 38 casos menos según datos de la Policía Nacional recopilados por el “XV Informe sobre la situación de derechos humanos de las mujeres en Antioquia 2020”.



Precisamente este documento muestra no solo la cantidad de casos que ocurren en la región metropolitana, sino además el reto que sigue significando la diferencia en las cifras, dependiendo de la institución, lo que podría significar que la dimensión del problema sea mayor.



“Servirse del enfoque de género para el registro de los datos ayuda a estandarizar información que dé cuenta de las violencias basadas en género. Ya se ha señalado en este informe la dificultad en el registro de los datos, tal y como se evidencia en la información entregada por el INMLCF y la Policía Nacional”, dice el informe, realizado por la Corporación Mujeres que Crean y la Corporación Vamos Mujer.



El 81 % de los casos clasificados como feminicidios en Antioquia, ocurrieron al interior del domicilio de la víctima, situación que evidencia que siguen siendo los hogares de residencia de las mujeres, los lugares más peligrosos e inseguros para salvaguardar su vida.

Los datos que recopila dicho Observatorio también indican que el día de la semana en el que más asesinatos se han cometido contra mujeres en Antioquia durante el periodo seleccionado, es el sábado con 23 casos, día en el cual las mujeres conviven mayor parte del tiempo con su victimario en sus lugares de residencia.



El valle de Aburrá también es la zona donde más se registran casos de violencia intrafamiliar. Entre enero y octubre de 2021 se han registrado en Antioquia 14.072 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 10.852 fueron contra mujeres (77% del total). De estos casos, el 81 % se reportaron en el Área Metropolitana, 5 % en Oriente, 4 % en Urabá y 3,2 % en el Suroeste. Se señala además que, el 93% de los casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres ocurrieron en las zonas urbanas, y respecto al sitio, la Policía Nacional reporta que el 49 % de los casos ocurrieron en el domicilio de la mujer (dentro de la vivienda, casas de habitación, residencias y similares).



“Lo más complejo es que la mayoría de las violencias hacia las mujeres, la intrafamiliar e incluso los casos clasificados como feminicidios ocurren al interior de los domicilios, la mayoría de los victimarios continúan siendo su pareja o expareja. Entonces los domicilios continúan siendo un escenario de desventaja o de inseguridad para las mujeres”, expuso Natalia Velásquez, secretaria de las Mujeres de Antioquia.



Lo complejo es que también se siguen presentando altas cifras de delitos sexuales: para el periodo comprendido entre enero y octubre de 2021, se registraron en Antioquia 3.533 casos de delitos sexuales, de los cuales 3.000 casos, es decir el 85 % del total, sucedieron contra las mujeres.

De estos, el 70 % se reportaron en el Área Metropolitana, 7,5 % en el Oriente, 6,3 % en el Suroeste y 5,8 % en el Urabá. Los municipios que más reportaron presuntos delitos sexuales entre enero y octubre del 2021 fueron: Medellín con 1.876 (1.582 contra mujeres), Bello con 247 (203 contra mujeres) e Itagüí con 118 (99 contra mujeres). Por fuera del Valle de Aburrá los municipios con más registros fueron: Apartadó con 87 (77 contra mujeres), Rionegro con 78 (66 contra mujeres) Turbo con 40 (37 contra mujeres) y Caucasia con 32 (27 contra mujeres).

Lo que se ha logrado

Con una exposición se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer . Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

Para Velásquez, uno de los avances más significativos en la eliminación de la violencias contra las mujeres es que hoy en día estamos siendo capaces de reconocer más violencias que antes eran normalizadas y cada vez más se va abandonando la creencia de que “los trapitos sucios se lavan en casa”. Aunque aún estamos lejos de que no haya que tener mecanismos para proteger sus vidas.



“Estamos generando procesos que evidencien y le den tratamiento a las violencias contra las mujeres, solo un ejemplo, en 21 años que lleva la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, apenas el año pasado tuvimos mecanismos de atención de violencias contra las mujeres. ¿Eso qué implica¨? Apenas hace eso ellas tienen a dónde llamar, a dónde ir (hogar de protección) en caso de ser víctima de violencias”, agregó.



Sin duda, otro de los retos es que las instituciones se fortalezcan, para que no revictimicen a las mujeres cuando hagan denuncias o cuando acudan a los mecanismos existentes para prevenir el feminicidio.



Para Angélica María Naranjo Quiceno, una de las tres mujeres que integran la dirección colegiada de la Corporación para la vida Mujeres que Crean, es un hecho que cada vez más se suman mujeres que están decididas a vivir una vida sin violencia, lo que quiere decir que hay más conciencia en que hay que movilizarse, denunciar, participar de espacios y sumar.



“Es la urgente tarea que tenemos de seguir haciendo un llamado a nosotras para desvirtuar, desnaturalizar las violencias que se cruzan en nuestras vidas, un llamado a ver cómo nos seguimos configurando como sociedad porque yo me situaría en un relato más esperanzador, pero a que cada año tengamos que repetir ese llamado a visibilizar las violencias que se presentan”. dijo la directora.



