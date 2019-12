Buscan 16 detenidos que se fugaron de estación de Policía en Medellín

Las autoridades en Medellín buscan a los 16 hombres que escaparon de la estación de Policía ubicada en el barrio Doce de Octubre, en la madrugada de este viernes 27 de diciembre.

Los 16 detenidos estaban siendo custodiados en el lugar, a donde fueron conducidos por delitos como microtráfico y porte ilegal de armas.



De acuerdo con el reporte del coronel Omar Rodríguez, comandante encargado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los sindicados rompieron el techo de la estación y escaparon por allí.



El coronel añadió que los uniformados están buscando a los presuntos delincuentes y que, de acuerdo con el listado que tienen, uno de ellos sería el cabecilla de la estructura armada la 'Raya'.

Cabe recordar que en esta estación había alrededor de 87 detenidos, cuando el lugar tiene capacidad para máximo 15, lo que es muestra de las críticas condiciones que viven las estaciones de Policía por cuenta del hacinamiento.



Este lugar, añadió Rodríguez tiene salas de reflexión y no de retención, pues se supone que es un sitio de paso y no para que los detenidos se queden por tiempos prolongados.



En las 24 estaciones de la Policía Metropolitana hay actualmente 1.839 personas privadas de la libertad, un problema que ha sido denunciado en varias ocasiones y que aún no tiene una solución de fondo. Estos son llevados a las estaciones, debido a que los centros carcelarios están en altas condiciones de hacinamiento.



"Estamos cumpliendo con nuestra función de proteger a estos detenidos, nuestras 24 estaciones se han ido adecuando para sostener esta capacidad de los 1.839", puntualizó el comandante (e).



MEDELLÍN