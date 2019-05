Renuncia masiva de colegas del joven médico asesinado en El Bagre

Los catorce médicos de la Clínica Nuestra Señora del Carmen, de El Bagre, renunciaron luego del homicidio de Cristian Camilo Julio Arteaga, ocurrido el pasado viernes. El joven médico, de 24 años, estaba cerca de terminar su año rural. Ese día fue ultimado en la calle. Las autoridades están investigando cuál pudo ser el móvil del homicidio.



El asesinato generó zozobra entre la comunidad médica del municipio. EL TIEMPO dialogó con uno de las 14 personas que hacen parte de la plantilla de la clínica. La fuente prefirió que su nombre no fuera revelado pues, según dijo, la situación con grupos armados organizados es bastante compleja en la región.

El día del homicidio los médicos fueron sacados del municipio, escoltados, hacia la vecina población de Caucasia. Desde ese momento la clínica dejó de funcionar. Los pacientes están siendo atendidos por la IPS Medicauca. “Es pequeña y no tiene el personal suficiente para atender a todo el pueblo”, dijo el médico.



Añadió que están esperando a que las investigaciones avancen para tomar una decisión sobre su futuro laboral. “Yo no presenté mi renuncia formal, estoy esperando a ver qué dicen las investigaciones. Si esto fue una infracción contra la misión médica como tal, no hay garantía para el trabajo. Si es así ningún médico del país va a querer hacer su año rural acá”, comentó.



El médico también comentó que la clínica debería tener 18 médicos, sin embargo, la plantilla no se ha completado porque las garantías son pocas y los sueldos se pagan incumplidos. Opinó, además, que la presencia de las autoridades es constante pero que “no hay operativos, no se ven los resultados en materia de seguridad”.

La fuente consultada contó que es la primera vez que se meten de manera directa con el personal médico. Sin embargo, resaltó que los grupos armados se han ensañado contra la misión médica de diferentes maneras: han matado a heridos cuando están siendo transportados en ambulancia. “Nunca habían atentado de manera directamente contra nosotros. No nos habían tocado a los médicos. Esta fue la gota que rebozó el vaso”, expresó.

La fuente puso un ejemplo de cómo los grupos armados dificultan la labor médica. Hace tres años, contó, cuando estaban transportando a un herido desde el corregimiento de Puerto Claver, de El Bagre, mataron al paciente que llevaban y los médicos y enfermeras tuvieron que saltar del bote al agua para no quedar en medio de las balas.



En El Bagre, de acuerdo con las autoridades, se han registrado 12 homicidios en el transcurso de 2019, pero la mayoría han sido por disputas de control territorial y rentas ilegales de los grupos delincuenciales de la zona, entre los que se cuentan el ‘clan del Golfo’, el Eln, los ‘Caparrapos’ y las disidencias de las Farc.



MEDELLÍN