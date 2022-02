El representante a la Cámara por Bogotá y miembro de la Alianza Verde, Mauricio Toro, señaló por medio de su cuenta en Twitter a Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, de tomarse atribuciones y "dar órdenes a los agentes de tránsito" para hacer controles y sancionar a conductores que prestan el servicio de transporte a través de plataformas digitales.



Adicionalmente, Toro compartió en su tuit un video filmado en el Aeropuerto de Palonegro donde se ve cómo Ospina insta a los agentes de tránsito para que detengan una camioneta blanca de transporte especial que se encuentra cerca del lugar donde se realizó la grabación.

"Que me diga desde que inició el organismo de tránsito qué acciones ha tomado sobre el transporte informal, que me diga qué acciones ha tomado contra el transporte legal que insiste también en no respetar el ordenamiento legal y jurídico, porque esto es para acá y para allá. Nosotros no venimos que porque somos del gremio, queremos que haya igualdad de condiciones y respeto a las normas. Vamos a hacer la prueba con ese carro que va a cargar acá con ese servicio especial y vamos a grabar", dice Ospina en la grabación.



Posteriormente se ve a los agentes de tránsito detener el vehículo que acababa de ponerse en marcha y solicitarle los documentos al conductor mientras Ospina pide a quienes lo acompañan que filmen todo el procedimiento y reclama que se inmovilice la camioneta de transporte especial si el pasajero no está relacionado en el estado del contrato de viaje.



Candidato al senado @hugoospina55 resultó peor que el concejal Osorio. Ahora se cree con la autoridad de dar órdenes a los agentes de tránsito (y eso que no ha llegado al Congreso)



Y al parecer se quedó viendo un chispero! No más persecución! El contrato de alquiler es LEGAL! pic.twitter.com/L3HZ04K6Vq — Mauricio Toro 🌻105 (@MauroToroO) February 1, 2022

Ante esta acusación, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi respondió al representante Toro también desde su cuenta en Twitter señalando: "¿Pero cuál es ese afán de publicar mi vida en todos lados, representante? Y para su conocimiento (porque veo que no tiene ni idea) la figura bajo la cual estaba trabajando el señor es un contrato de transporte legal, no esas leguleyadas que ustedes se inventaron".



Sin embargo, la discusión entre ambos no terminó ahí. Toro respondió a este comentario y, además, lo acusó de tener intenciones de "quitarle el trabajo a más de 300 mil colombianos honestos".



"¿Cuál es su afán de quitarle el trabajo a más de 300 mil colombianos honestos que no tienen otra fuente de trabajo? Y digo que usted quedó viendo un chispero porque la camioneta que usted quería perjudicar tenía todos los papeles en regla. ¡Respete a los conductores y pasajeros!", escribió Toro.



A este último tuit también le respondió Ospina, quien aseguró: "No tengo afán de quitarle el trabajo a 300 mil, tengo afán de dignificar el trabajo de aquellos que trabajan legalmente".

Representante, los controles a la entrada y la salida de los aeropuertos son normales. Si usted tiene todo en regla ¿Cuál es el problema?



No tengo afán de quitarle el trabajo a 300 mil, tengo afán de dignificar el trabajo de aquellos que trabajan legalmente. https://t.co/EhPGQ8GdGy — Hugo Ospina 🚖 - #55 Senado (@hugoospina55) February 1, 2022

El representante Toro, quien ha liderado varios proyectos para reglamentar el uso de las plataformas de transporte, ha asegurado en diferentes oportunidades que la figura de alquiler, aunque es legal, no es la más idónea, por lo que manifestó que el debate al respecto debe continuar. Igualmente dijo que la persecución policial contra los conductores de plataformas debe terminar.



Por su parte, Hugo Ospina, quien es hoy candidato al Senado por el Partido de La U, es un abanderado del gremio de taxistas en su lucha contra las plataformas de transporte alternativas.