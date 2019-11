Así fue el viaje de 150 indígenas para venir a apoyar el paro

Eran las 9 de la noche del miércoles 27 de noviembre cuando la delegación del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) abordó las chivas en Popayán. Su meta era llegar hasta Bogotá para respaldar el paro nacional que organizaciones sociales y estudiantiles echaron a andar el 21 de noviembre.

Durante 18 horas atravesaron valles y montañas hasta entrar a la capital del país. Llegaron en la tarde del jueves con sus pañoletas y banderas pintadas de verde y rojo, y empezaron a prepararse para la jornada de ayer, el noveno día de protestas.

En total fueron más de 150 comuneros y miembros de la Guardia Indígena los que se movilizaron hasta la capital del país. Pero no todos venían del Cauca, también se sumaron miembros de comunidades del Huila y Caldas.



“Teníamos pendiente un debate político con el presidente Duque. Si no iba él al territorio, nosotros teníamos que venir”, sentencia Ferley Quintero mientras escampa la llovizna que cerró la manifestación de ayer.



Es consejero mayor del Cric. Durante esta semana, se reunió en Popayán con líderes de consejos regionales de Huila y Caldas. “Al ver que la manifestación se extendió más allá del 21 de noviembre, decidimos venir para darles nuestro apoyo a los estudiantes y organizaciones sociales”, señala.



El viaje a Bogotá fue un adelanto. Tenían programada una movilización masiva en marzo del 2020, para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos alcanzados tras las últimas mingas. Aunque no descartan esa jornada, planean convocar ahora mismo a más de 1.000 indígenas para hacer presencia en la capital del país. Llegarían a finales de la semana entrante.



Ayer participaron en actos simbólicos en la Universidad Nacional y el centro de Bogotá. Visitaron el lugar donde Dilan Cruz recibió el proyectil que lo hirió de muerte y enviaron un mensaje de solidaridad a su familia.Después, marcharon hasta la plaza de Bolívar.



Anunciaron que desde sus territorios seguirán las manifestaciones, e invitaron al Gobierno y la Fuerza Pública a permitir el desarrollo de las protestas en paz y sin provocaciones.

JULIÁN RÍOS MONROY

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO