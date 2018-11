Colorida y calurosa marcha nacional en Villavicencio

Disfrazados con los tajes de los colonizadores españoles y con bandas en el pecho sobre algunos de los escándalos de corrupción más sonados en el país marchó un grupo de estudiantes de la Universidad de los Llanos (Unillanos) en Villavicencio.

Entre los personajes de la simbólica marcha se encontraban la Señorita Reficar, el Cartel de la Toga, los de Odebrecht y el elefante blanco de la Unillanos, explicó uno de los estudiantes que participó de la marcha que comenzó a las 9:00 de la mañana en la glorieta de Villacentro.



Dese allí recorrió la carrera 40 hasta llegar a la plazoleta de Los Libertadores, donde concluyó antes del mediodía con las palabras de los líderes de los estudiantes, los trabajadores y se sectores como el agro y la salud.



El líder del sector agropecuario Eudoro Álvarez Cohecha señaló que se unió a la marcha porque aglutina a estudiantes y maestros por mayor presupuesto para la educación pública y para señalar que la Ley de Financiamiento está mal planteada porque está contra el trabajo y la producción.

En la marcha en Vilalvicencio participaron líderes de los estudiantes, los trabajadores y se sectores como el agro y la salud. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

En el solo caso del arroz mantener el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los géneros necesarios para la producción implica unos costos mayores por hectárea de 650.000 pesos, eso significa 14 por ciento más de costos, que se van a reflejar en mayores dificultades para que por medio de productividad simple puedan trabajar los agricultores.



Si a esto se suma la política de mantener las exportaciones y de eximir a los extranjeros de este tipo de gravámenes se configura un espacio muy difícil para sostener la producción en medio de la competencia con la producción extranjera.



El ejecutivo de la Centran Única de Trabajadores (CUT) nacional, Timoteo Romero, expresó que marchaban contra la reforma tributaria “porque no queremos que se metan con la comida de la gente y exonerar a las grandes multinacionales; por el presupuesto para nuestras universidades públicas, y estamos preparando el terreno porque haya un buen incremento del salario mínimo para el próximo año.



El presidente de la Unión de Trabajadores del Llano CGT en el Meta, Elkin Rodríguez, afirmó “que estamos exigiendo que no se haga la reforma tributaria para darle más liberación de impuestos a los grandes capitales, en detrimento de las grandes mayorías y para que no venda ni privatice el Estado.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1