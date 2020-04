De estudiante de intercambio en España, a enfermero en la pandemia

Para su último año de universidad, el de la etapa práctica, Jesús David Castrillón Correa, estudiante de Enfermería de la Universidad Católica de Manizales, decidió viajar a España. Allí, a solo tres meses de su llegada, tocó a la puerta del país la crisis sanitaria causada por la covid-19 y desde ese momento fue contratado por el Gobierno Español para brindar asistencia de salud a los ciudadanos.

Al inicio de la pandemia el joven se encontraba en el servicio de consulta de atención primaria, control de crecimiento y desarrollo en primera infancia, además de las tareas de enfermería en el Hospital Clínico de Valladolid. Cuando el personal asistencial ya no dio abasto, fue contratado para hacer parte de extensión de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), sitio que se convirtió en un centro de atención médico improvisado que busca descongestionar los hospitales de Madrid.



“Es algo así como un hospital de campaña. Donde estoy es un pabellón donde se atienden a cerca de 150 personas que están en condición de calle y que deben estar en confinamiento. Allí se atienden sus necesidades básicas y de atención médica, esto sobre todo para pacientes con pluripatologías y problemas de adicción a las drogas”, comentó Castrillón.



Diariamente, él y sus otros compañeros, todos de nacionalidad española o de otro país europeo, atienden a esta población vulnerable esperando que todos permanezcan libre del virus.



“Tuvimos un caso positivo que tuvo que ser trasladado a un hotel medicalizado. Hasta el pasado viernes tuvimos cinco aislados que presentaban sintomatología, por suerte tres fueron descartados. Los otros dos son atendidos diariamente siguiendo la evolución para que no contagien a nadie más”, señaló el enfermero.



Las jornadas son extenuantes, pero -para él- el cansancio vale el precio del deber cumplido y la ayuda a los más necesitados. “A veces tenemos jornadas de 12 o 16 horas sin parar, pero eso lo compensa la gratificación de una labor que ayuda a gente que no tiene nada”, apuntó el joven.



De su casa, en la que vive con su mamá, su hermano y un primo, sale antes de que salga el sol y regresa cuando ya se ha ido. Vuelve casi obligado, porque “por primera vez en mi vida” ha deseado no tener que ir.



“Se siente mucho miedo porque aunque uno intenta cuidarse siempre existe posibilidad de contagiarse a sí mismo y, peor aún, a su familia. La peor sensación es cuando llego a casa, no quisiera llegar, por no exponerlos. Ahora en mi casa vivo también aislado en mi cuarto y no los veo, pero es algo que se debe hacer por su bienestar”, relató.



Después de ese sentimiento, la segunda cosa que más ha impactado a este joven enfermero es el número de muertos que ha dejado el virus en este país: cerca de 15.000 hasta el pasado viernes.



“Es sorprendente porque España es un país referente en el mundo y ahora pasa por esto que está en la retina de todos 24 horas al día. Es duro, pero me ha ayudado a sensibilizarme más con tantas personas que sufren por el virus o por las necesidades que ha traído consigo”, apuntó Castrillón.



Este enfermero de 26 años reconoce que en algunos momentos lo embargan las dudas al toparse con las calles desoladas de una gran metrópoli como Madrid, sin embargo, lo inspira ver cómo tanto los Gobiernos como las comunidades se han unido para combatir la pandemia.



“La capacidad de respuesta es increíble, uno no imagina ver tantas plazas y coliseos convertidos en hospitales, en eso han sido muy diligentes. Por otro lado también está la gente que se ha unido a apoyar a los más necesitados”, añadió.



Mientras pasa esta etapa, considerada como la más grave, el Gobierno Español seguirá apoyándose en jóvenes como Jesús David para llegar a todos los que requieren ayuda. Por eso, el llamado del enfermero es a apoyar a quienes hoy son la primera línea de defensa frente al virus.



“Espero que nos tengan presente en sus oraciones, el personal de salud lo está dando todo en esta situación y necesitamos del apoyo de todas las personas. Que se queden en casa es la mayor ayuda”, anotó Castrillón.



Por el momento, los planes de este enfermero son apoyar la emergencia que se espera controlar en los próximos meses y regresar a Colombia en 2021 para graduarse y contar estas vivencias que han marcado su vida como profesional de la salud.

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES