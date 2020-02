Males del simbólico río Pance van más allá de daño por vertimientos

En medio de la polémica generada en torno al río Pance, uno de los patrimonios más preciados de los caleños, se desempolvan ideas para su conservación. Dos de ellas son la construcción de un colector que evite los vertimientos directos de aguas residuales al río y la Ptar del Sur.

Diego Giraldo, ingeniero sanitario y habitante del corregimiento caleño de Pance desde hace 26 años, sostiene que el colector es necesario ante las recientes denuncias -realizadas por el propio alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina- de que al río se hacen vertimientos de aguas residuales que no se están tratando bien en pequeñas Ptar de conjuntos residenciales.



Giraldo dijo que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), cuestionada en el debate, les exige a los propietarios de esas Ptar el cumplimiento de niveles mínimos de descontaminación de aguas antes de verterlas al río. “El tema no es que les hayan aprobado las plantas, que pueden estar bien diseñadas, es el control de esos vertimientos. ¿Qué tan periódicamente, qué tan bien los están haciendo? es la gran pregunta, porque se han encontrado vertimientos demasiado dolorosos, demasiado delicados”, manifestó.



Esos vertimientos los ha encontrado la Junta de Acción Comunal de la vereda Pance - La Viga, que constituyeron habitantes de la zona el año pasado. Los integrantes de esa entidad -entre ellos, el ingeniero Giraldo- se han convertido en ‘guardianes’ de uno de los siete ríos que bañan a Cali y, de lejos, el más querido por su valor ambiental, recreativo y lúdico. Cientos de caleños disfrutan, completamente gratis, de las aguas del Pance durante los fines de semana.



Al alcalde Ospina le suena la idea del colector y explica que a este se deben conectar las ‘mini’ Ptar que están vertiendo al Pance aguas a las cuales no se les hace un buen tratamiento. “Sí, he escuchado. La idea es que esa Ptar descontamine y que lo que emita lo traslade a ese colector. A nosotros nos parece que eso es algo que puede ser, pero en todo caso es algo que siempre va a ser posterior a una planta que descontamine”, señaló el mandatario.



El alcalde afirmó los costos de la construcción de ese colector los deben asumir los constructores, “que son los que están urbanizando el sector”.



Camacol, Valle del Cauca, reaccionó a las declaraciones del Alcalde acerca de las Ptar. Señaló que es un “error caer en la generalización. Los casos puntuales de infracción deben corregirlos las autoridades”.

Ptar le quitaría presión al Pance

La Ptar del Sur es la planteada hace varios años. El concejal Roberto Rodríguez, quien instauró una tutela para que le concedieran derechos fundamentales al río Pance, explicó que esa Ptar recibiría las aguas residuales del sur de la ciudad y a esta se podrían ‘pegar’ los constructores y así evitarían los vertimientos al Pance.



Rodríguez instauró en el 2018 la tutela para que le concedieran derechos al Pance y así asegurar su conservación. Un juez falló a favor de la acción judicial pero la Alcaldía de Cali y otros impugnaron la decisión. El fallo fue revisado por el Tribunal Superior de Cali y finalmente fue confirmado el año pasado. Sin embargo, al Pance, según el cabildante, no le respetan sus derechos.



Con respecto a la actual polémica, Rodríguez comentó que la problemática del río va más allá del auge del urbanismo y los vertimientos de las pequeñas Ptar de las unidades residenciales y recordó que la tutela ordena proteger también la cuenca y los afluentes. “El río nace en los Farallones. Arriba hay explotación de oro, en minas; eso es lo primero que se debe revisar. Se deben cerrar minas. Seguimos descendiendo y hay cualquier cantidad de casas de campo que sus vertimientos van a dar directamente al río. Hay que revisar todos los establecimientos comerciales, restaurantes, que vierten al río y el Parque de la Salud que tiene una Ptar que también vierte al Pance”, afirmó el concejal.



La concesión de explotación de material de río en la parte baja del Pance fue suspendida por la CVC, por daño ambiental, hace cerca de año y medio, por lo que la idea es revocarla. Pero el titular minero puede hacer valer sus derechos y concesión, que va hasta el 2032. De hecho, la explotación no había parado e, incluso hace una semana, el Alcalde Ospina y la CVC hallaron una retroexcavadora y una carretera que hicieron para que ingresaran volquetas al río.



En cuanto al aprovechamiento del agua del Pance, el concejal enfatizó que “ya no hay más posibilidad de sacarle agua al río, ya no hay más” y por eso varios sectores del corregimiento están sin agua y Emcali (Empresas Municipales de Cali) no puede otorgar más certificados de disponibilidad de acueducto y alcantarillado y las curadurías no puede entregar licencias si no hay disponibilidad de recursos públicos. Se necesitan otras fuentes de abastecimiento de agua.



La solución definitiva a los problemas de escasez de agua es, según el concejal Rodríguez, el acueducto regional del sur, un proyecto de la CVC que se ha proyectado construir en el denominado Paso de la bolsa.



En la parte baja, plana del corregimiento de Pance algunos condominios tienen acueducto de Emcali, pero otros no tienen alcantarillado y Emcali conecta las aguas residuales residenciales a la Ptar de Cañaveralejo. “Entre todos construyan un alcantarillado, nos dijo el juez que falló la tutela, pero no se ha hecho”, resaltó Rodríguez.



Fernando Umaña Mejía

Corresponsal El Tiempo Cali