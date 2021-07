‘Gobierno tiene que acabar con las exenciones a los grandes capitales’

El ex gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez quiere meterse a la ya extensa baraja de candidatos presidenciales para las elecciones del 2022.

Su discurso es duro y parejo contra el Gobierno y las exenciones tributarias, tema con el que busca llamar la atención de la clase trabajadora y los sectores más populares, tal y como lo hizo en el pasado.



Para muchos, Pérez puede estar ‘cañando’ y que su candidatura no va a cuajar, pero él asegura que va en serio y asegura que las encuestas le otorgan a Gustavo Petro una ventaja que es remontable.



Pérez habla el futuro para salir de esta crisis pandémica es apostarle a la marihuana medicinal; un negocio ‘redondo’ que, según él, puede traer 3 millones de empleos y varios millones de dólares.

¿En qué van las reuniones con los demás sectores políticos, qué se puede contar?



Lo primero es que cada una de estas reuniones son para presentar proyectos, propuestas, retos y mil cosas más. Son entre 15 y 12 exgobernadores y estamos incluyendo a algunos exalcaldes. Esta semana que entra nos estaremos reuniendo con todas las federaciones de juntas de acción comunal de todo el país y cada uno de sus dirigentes. Presentarán sus propuestas y las vamos a tener en cuenta.



Hay mucha preocupación por el déficit fiscal que la pandemia ha dejado en Colombia. ¿Qué propuestas se avizoran desde este sector político?



Hemos propuesto que el gobierno derogue las exenciones tributarias que le entregaron a los grandes capitales del país.



¿Y según sus cálculos a cuánto ascienden esas exenciones?



La Contraloría General de la República señala en su informe, con datos de la DIAN, que son alrededor de 8.7 billones de pesos a los grandes capitales, monto que no la necesitan. La misma ANDI salió a decir “devuelvan esos dineros, no necesitamos que nos hagan exenciones”. Las exenciones se distribuyeron así: la banca más de 2.4 billones, la industria 1.2 billones, los dueños de la energía 800 mil millones de pesos y el sector constructor 1 billón de pesos. ¡Tenemos que exigirle al Gobierno que saque a Colombia de esta pandemia económica! ¡Que graben a los más ricos y no a los colombianos de a pie!



Volviendo al tema de las reuniones para concretar una candidatura, ¿qué más ha pasado en el desarrollo de estas?



Ya le mencioné lo de las juntas. La próxima reunión será con todos los ediles de Colombia, pues son ellos los que conocen de primera mano, junto con los dirigentes regionales, las necesidades más apremiantes que tenemos en todo el país. Después, estaremos reuniéndonos con los indígenas de todo el país y sus dirigentes. Vamos a construir proyectos regionales y desde las regiones, tenemos que adelgazar el gobierno nacional y fortalecer cada uno de los territorios. El gobierno central es muy ‘gastón’, ‘derrochón’, se gasta demasiados recursos en funcionamiento, esto lo tenemos que invertir es en las regiones.



Muchos dicen que usted lo que está es ‘cañando’, que tanta reunión no va para ningún lado…



Mire aquí estamos trabajando todos y cada uno de los que estamos en esta coalición con cada uno de los sectores de nuestros municipios y departamentos. Esto no es ‘cañando’. Tenemos resultados e informes de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros se reúne con los indígenas, con los campesinos, con los industriales y traemos un reporte cada que estamos reunidos. ¡Esto es en serio! El Próximo presidente está aquí en esta coalición que representa todo el país.



¿Hay fecha tentativa para que saquen el candidato de esta coalición o el mecanismo para escogerlo?



Haber, este país cambia cada 15 días. Si miramos las encuestas, hoy están señalando que no hay nadie dueño de la Presidencia de la República para el 2022. Con todo afecto y respeto, el doctor Petro es el que más marca y está en el 22% y a los demás candidatos los bajaron al sótano. Eso es lo que no queremos en esta coalición. Aquí trabajamos por un proyecto de país, por eso este proyecto se está consolidando cada día más y cada 15 días tendremos una reunión, en las que, con nuevas bases populares, vamos a entregar dos o tres proyectos que realmente transformen a Colombia.



¿Pero va a haber consulta o no?, ¿cuál será el mecanismo para la elección del candidato?



Lo que creo es que hay que colocar a funcionar la democracia. Uno no puede dictar clases de democracia y actuar, como un autocrático. yo estoy de acuerdo que todos los dirigentes regionales que aspiren podamos tener una consulta popular o, si no lo dan las circunstancias, una encuesta. Y lo que hemos trabajado es que tengamos una propuesta distinta, para tener una Colombia distinta, una Colombia unida, una Colombia sin conflictos, sin peloteras.



¿Cómo enfrentar el problema de la coca, de las drogas que cada año produce más dolores de cabeza?



Triste decirlo, pero nosotros somos la potencia de la coca en el mundo. Eso lo podemos cambiar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos voluntad política y trabajo. Todas esas 250 mil hectáreas de coca que hoy tenemos las podemos, cambiar por marihuana medicinal y recreativa. No más glifosato, no más veneno para nuestra tierra, no más veneno para los campesinos. Hoy tenemos 60 países en el mundo que nos quieren comprar el aceite de la marihuana, las flores secas, los estratos de marihuana. Tendríamos alrededor de 8 mil millones de dólares para la economía. Lo que no podemos esperar que Estados Unidos y otros países empiecen a producir mejor marihuana que nosotros.



La comunidad internacional no vería bien ese giro de Colombia…



Lo que estamos proponiendo es revolucionario: hacer una organización de campesinos, darles tecnología, darles semillas de cannabis para que en tres meses produzcan aceite, para producir flores secas para el mundo, producir extracto. Legalizar el campo con cultivos lícitos, para que los campesinos que cultivan tengan seguridad social y la aporten, para que no sean víctimas de la ilegalidad. Podemos generar 3 millones de empleos.



¿Cómo ve el tema de la conectividad en el país?



¡Es increíble que el 70% del país no tenga internet. El tema de un satélite, para que todos los barrios del territorio nacional tengan internet es vital.