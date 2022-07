A finales del año 2020, una imagen utilizando el diseño de EL TIEMPO comenzó a circular en redes sociales. Esta contenía una frase sobre el salario mínimo que se le atribuía al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo.



Dicha publicación se compartió varias veces en ese entonces y en julio de 2022 volvió a tomar vuelo en redes. No obstante, se trata de una manipulación y uso indebido de los colores y diseños propios de este medio de comunicación en sus redes sociales.

EL TIEMPO, y su verificador de información 'Las Fake del Face', reiteran que esto se trata de un montaje, el cual es una clara manipulación de la identidad de marca de esta Casa Editorial. Por eso, hacemos el llamado para evitar que se siga compartiendo o difundiendo.



Además, la información que divulga la imagen también es falsa: este medio no ha publicado ninguna noticia con dicha frase ni Sarmiento Angulo la ha pronunciado.



El portal 'ColombiaCheck' también realizó su trabajo de verificación hace dos años y encontró que la frase es falsa. "En nuestra verificación pasada explicamos que al realizar búsquedas avanzadas en Google tanto con la frase entre comillas como con términos claves no encontramos ninguna referencia a Sarmiento Ángulo. En nuestra búsqueda solo apareció un artículo en el que se recordaba las palabras pronunciadas por Alberto Carrasquilla a finales de 2008: “El salario mínimo en Colombia es ridículamente alto”", aseguran.



Invitamos a buscar información en fuentes de información confiables y verificadas. Desconfíe de cuentas de usuarios que solo presentan imágenes o pantallazos y no dan a conocer el contenido o el artículo completo.