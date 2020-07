Parques temáticos del Quindío piden la reapertura ya

Las directivas de los principales parques temáticos del Quindío le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que les permita abrir estos sitios turísticos con un aforo del 30 %, pues las pérdidas económicas son millonarias tras los meses de confinamiento.



A esta solicitud se unió el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo y los alcaldes de los municipios de Calarcá, Montenegro y Quimbaya, quienes le enviaron una carta a los ministerios de Salud, del Interior y Comercio, Industria y Turismo donde piden que este departamento asuma el proyecto piloto de la reapertura de los parques temáticos en el país.

Los parques que están pidiendo permisos para abrir son el Parque Nacional del Café, Panaca, Los Arrieros, el Jardín Botánico del Quindío y el Recorrido de la Cultura Cafetera (Recuca), que aseguran contar con los protocolos de bioseguridad y que han recibido la asesoría de la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (Acolap).



Según el gobernador del Quindío, el turismo representa un importante papel en la economía del departamento “ya que su participación en el PIB departamental alcanza el 9,98 % y genera el 8,43 % de la oferta laboral en el territorio. En 2019, un millón 200 mil visitantes llegaron al Quindío teniendo como gran atractivo los parques temáticos”.



Uno de los parques que más pérdidas ha tenido en esta cuarentena es el Parque del Café que ha dejado de recibir más de 120 mil turistas en estos 100 días. Las pérdidas alcanzan los 7.000 millones de pesos.



Pese a esto, las directivas del parque han mantenido su planta de personal y una parte de los recursos que se iban a invertir en la construcción del hotel del parque, que comenzaba este año, fueron destinados a la nómina de al menos 500 colaboradores, según lo expresó Faber Giraldo, jefe de comunicaciones del parque.



“Tenemos 58 hectáreas, es uno de los parques más grandes de Colombia y el distanciamiento físico se puede cumplir a cabalidad y todos los protocolos de bioseguridad. Muchos parques en el mundo ya han reabierto sus puertas, somos conscientes que no podemos operar al 100 % y estamos preparados para operar al 30%”, dijo Giraldo.



Aunque se especula con que el 15 de julio se abrirían los parques en el Quindío, Giraldo afirmó que aún no tienen permisos del Gobierno y que están a la espera de que les den el aval. “Se ha especulado mucho sobre una fecha probable como el 15 de julio pero por ahora no hay fecha oficial y sería irresponsable que fuera tan cerca”.



El fundador de Panaca, Jorge Ballen, afirmó que se preparan con todas las medidas de bioseguridad para volver a abrir sus puertas. “Estamos a la espera de que se normalice tanto el transporte como los picos de contagio, pero de igual manera venimos trabajando desde mayo en las medidas y los protocolos que nos dicta nuestro modelo de entretenimiento”.



Alberto Gómez, presidente y fundador del Jardín Botánico manifestó que “la cuarentena produjo el aniquilamiento del turismo internacional, nacional y local y por esa causa las finanzas del Jardín colapsaron. No queremos parar el trabajo en el jardín después del esfuerzo que hemos hecho todos estos años”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

ARMENIA