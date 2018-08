Los negocios y las inversiones, de la mano de la vivienda

Las cifras que revelan el comportamiento de la compra de vivienda en zonas cálidas,

sobre todo en la costa norte del país, indican que el arriendo de tipo turístico está supliendo, de manera un poco informal, una parte de la alta demanda por alojamiento

que antes asumían los hoteles exclusivamente.



A lo anterior, por supuesto, se suma la intención de quienes desean convertir ese inmueble en un hogar de verano para el disfrute particular, únicamente. Así que los expertos en la materia coinciden en que hoy se está viendo una dinámica de compra de vivienda no solo para el recreo, sino para la inversión; a manera de arriendo a quienes acuden a estos lugares para hacer turismo.



Como explica María Clara Luque, presidenta de la Federación Colombiana de

Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), históricamente, la costa Caribe ha sido

destino por excelencia para adquirir una segunda vivienda de recreo. Y, ciudad por

ciudad, el comportamiento es así:



Cartagena. “Allí ponen sus ojos los extranjeros que llegan al país por un evento

o congreso, y al notar los precios competitivos, comparativamente hablando y

desde el punto de vista internacional, no dudan en quedarse con una segunda vivienda en la ciudad”, agrega la experta.



Barranquilla. Está en un momento de estabilización, y aunque por el momento el

mercado está lento, ha resultado una oportunidad de conseguir bienes a muy

buen precio si el inversionista no tiene afán en recibir el retorno de la inversión.



Santa Marta. Según datos del Dane, los inmuebles dedicados a vivienda en Santa

Marta tuvieron una valorización del 4,57 por ciento en el 2017, medio punto por debajo del promedio nacional, cuando ha estado por encima desde el 2009.



Agregó la vocera de Fedelonjas que este buen comportamiento de Santa Marta

también se produjo gracias al impulso que tuvo la comercialización y el alquiler de la vivienda usada, pues este indicador del Dane no es exclusivo para las unidades

nuevas. Así mismo, muchas familias del interior del país han puesto sus ojos en

Santa Marta como destino de segunda vivienda y una valiosa opción de inversión,

precisamente por su valorización, precios competitivos y elevado potencial de alquiler. “Las cifras de personas extranjeras que vienen a visitar el país han ido aumentando, llegando a ser un poco más de 6 millones al año; eso da una demanda grande, y la hotelería no tiene la capacidad para atenderla en su totalidad. Por lo que

hay una oportunidad para quien quiera arrendar su vivienda, especialmente en

temporada alta”, señala Alberto Rodríguez, presidente de Inmobiliaria Century

21 Colombia.



Complementa el directivo diciendo que “la vivienda sigue siendo una muy buena alternativa para obtener rentabilidad sobre un inmueble, por cuanto en Colombia

la inversión en un título o una renta fija está cerca del 5 por ciento efectivo al año”.

¿Quiere comprar?

Tenga claro para qué fin es: si es para alquiler turístico o si se va a reservar para

las vacaciones de la familia. En el primer caso es importante resaltar que, además

de la inversión del inmueble, se requiere la respectiva dotación para que el turista

esté cómodo (camas, lencería, menaje de mesa y cocina, televisores, entre otras

comodidades que harán más atractivo el inmueble). “Así mismo, es saludable

hacer una proyección de cuál será el tiempo necesario para el retorno de la inversión

pero, en especial, de qué forma se va a lograr”, agrega María Clara Luque.



Cuando se trata de una propiedad para uso exclusivo de la familia, la recomendación

de Luque es apoyarse en un profesional inmobiliario con el fin de que le ayude a encontrar un bien con proyección de alta valorización para fortalecer el patrimonio

a mediano y largo plazo.