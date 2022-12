La inflación, el avance del proceso de paz, la legalización del aborto, la reforma tributaria hacen parte del resumen de las principales noticias que ocurrieron este 2022 en el país.



Este es el resumen de EL TIEMPO.

Un año marcado por la inflación desbordada y el dólar por las nubes

Precios de los alimentos, entre otros, llevaron el costo de vida a niveles no vistos en 23 años, mientras que la divisa no resistió el peso de la incertidumbre política.



Dos hechos económicos se convirtieron este 2022 en un verdadero dolor de cabeza para los colombianos: el elevado costo de vida, que alcanzó su punto más alto en más de dos décadas (12,53 por ciento en noviembre) y un dólar que rompió todos los récords y expectativas, al transarse sobre los 5.061 pesos el día 5 de ese mismo mes, un precio que no estaba en las cuentas de nadie este año.



Varias fueron las circunstancias que llevaron a que tanto la inflación como la

tasa de cambio alcanzaran esos niveles, con duras consecuencias para las economías

tanto del colombiano de a pie como del país.



(Siga leyendo: 'Hay normalidad en Valle y Chocó, pese a anuncio de paro armado del Eln').



El fenómeno de inflación desbordada no ha sido exclusivo de Colombia. Lo

afrontan las grandes economías del planeta, como parte de la herencia que dejó la

pandemia del covid 19 —que generó, además, una crisis logística sin precedentes— y

por el encarecimento de materias primas y los alimentos generado por la guerra

de Rusia contra Ucrania.



En Colombia contribuyeron a ese fenómeno, además, el paro nacional, la fuerte ola invernal, una mayor demanda y consumo de los hogares, entre otros.



En materia cambiaria, presionaron la tasa varios hechos, pero sin duda, se

destacan la incertidumbre política generada por la llegada de un gobierno de izquierda,

algunos de sus primeros anuncios y la reforma tributaria.

Hidroituango ya está produciendo energía

Este año de Hidroituango ha estado marcado por polémicas y pulsos entre EPM y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por la estabilidad del macizo rocoso y la posible amenaza que representaría la megaobra para las comunidades aguas abajo del río

Cauca.



Sin embargo, el 30 de noviembre, fecha límite para encender las 2 primeras turbinas y no pagar una multa de US$ 180 millones, EPM inició la operación comercial de la hidroeléctrica y esta ya genera 3.1 % de la demanda energética del país.

Panorámica reciente del proyecto, que inicia pruebas dinámicas y de estabilidad de la montaña. Foto: Empresas Públicas de Medellín

Se reanudaron los diálogos con el Eln

En Caracas (Venezuela) se reanudaron los diálogos con el Eln el 21 de noviembre.

Esto, en medio de la ilusión de los sectores que conversan y las críticas de quienes no confían en su avance, además del nombramiento sorpresivo de figuras como José

Felix Lafaurie y alias Violeta en la mesa.



(Le puede interesar: ICA declara cuarentena sanitaria en Córdoba por casos de influenza aviar).



Cerrado el primer ciclo de diálogos, se anunciaron cuatro acuerdos: retomar los puntos de la agenda de 2016, institucionalizar la mesa, desarrollar acciones humanitarias

y el plan de comunicaciones.

Reforma tributaria y los $ 20 billones que vienen

En apenas tres meses, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sacó adelante en el Congreso una reforma tributaria que pondrá a pagar a los que más tienen y así recaudar $ 20 billones solo en 2023, la cifra más ambiciosa de la historia.



Las petroleras y las mineras serán las que más aporten, mientras las personas

naturales con altos patrimonios harán lo propio. Productos ultraprocesados,

bebidas azucaradas y plásticos de un solo uso quedaron gravados, entre los grandes cambios.

Gustavo Petro y algunos miembros de su gabinete de Gobierno en la sanción de la reforma tributaria. Foto: Presidencia

Izquierda se impuso en Presidencia y Congreso

La llegada del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia,

Gustavo Petro, se proyectó a partir de otro hecho político inédito: el triunfo de las listas del Pacto Histórico tanto en Cámara como Senado en las elecciones de marzo.



El Gobierno, de la mano del presidente del Congreso, Roy Barreras, logró consolidar unas mayorías que le permitieron aprobar sin problemas iniciativas claves como la reforma tributaria y la prórroga de la Ley 418, el marco jurídico de la ‘paz total’.



(Lea también: Millonaria empresa en Barranquilla fue sorprendida robando energía).

Aborto, despenalizado hasta la semana 24

Una disputa histórica por los derechos de las mujeres llevó, luego de una ardua discusión jurídica y social, a que la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación, lo que antes era solo posible por tres causales.



También un hito fue la decisión del alto tribunal de despenalizar el suicidio médicamente asistido bajo las mismas condiciones en las que es posible la eutanasia, convirtiendo a Colombia en el primer país de América Latina en legalizarlo.

Una base social sólida se manifestó y trabajó con fuerza para lograr la despenalización en Colombia. Foto: Victoria Holguín

El Informe Final y el rol de la JEP

El Informe final de la Comisión de la Verdad le recordó al país el horror de la guerra, indagó en las causas del conflicto, su degradación y persistencia, las principales violaciones de derechos humanos, las responsabilidades y las posibles salidas para

garantizar la no repetición.



De otro lado, la Jurisdicción Especial para la Paz expidió sus primeras resoluciones

de conclusiones para que sean condenados los jefes de las antiguas Farc por secuestros, y también 22 militares por ‘falsos positivos’.



(No deje de leer: Polémica por frase de Petro de mantener cultivos de coca y avanzar sustitución).

Reabrió la frontera en Cúcuta

El 26 de septiembre, luego de 2.595 días de cierre, fue reabierta la frontera entre Colombia y Venezuela en el puente internacional Simón Bolívar. Desde entonces, el paso permite la circulación de nacionales de ambos países y de vehículos de carga, con lo cual se estima que este año cerrará con un comercio binacional entre 750 y 800 millones de dólares, el cual aumentaría a 1.800 millones en 2023, con la reapertura del paso por el puente Tienditas.

El 26 de septiembre, luego de 2.595 días de cierre, fue reabierta la frontera entre Colombia y Venezuela en el puente internacional Simón Bolívar. Foto: Cortesía: Andrés Carvajal

El ola invernal más letal de la década deja 205 muertos

Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGDR)

en lo corrido del 2022 se han registrado al menos 205 personas muertas por emergencias relacionadas por las lluvias. Esta cantidad de muertos representa un aumento si se compara con 2020, cuando hubo 96 fallecidos, y 2021, cuando la cifra de víctimas fatales fue de 126.



Además, el recuento de damnificados también alcanza cifras históricas, pues hasta la fecha son más de 496.000 personas, de las cuales 281 sufrieron heridas. La peor tragedia invernal del año se vivió el 4 de diciembre, cuando un bus de pasajeros y varios vehículos fueron sepultados por un gran derrumbe en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda. Fueron 34 personas las que perdieron la vida esa mañana.



(Le puede interesar: El duro pronunciamiento del presidente Petro sobre Perú).

La extradición de ‘Otoniel’



El 4 de mayo y en tiempo récord fue extraditado a los Estados Unidos Dairo Antonio Usúga, ‘Otoniel’, quien fue el capo del narcotráfico más buscado del país de la última década. Fue capturado en octubre del año pasado tras años de cacería de la Fuerza Pública. La extradición se cumplió luego de polémicas y recursos judiciales presentados por las víctimas de los múltiples crímenes que cometió ‘Otoniel’, además del narcotráfico, en el territorio nacional.

Izq: Otoniel Villafañe y Wilson Parra. Foto: Policía Nacional

¡Y regresaron los conciertos!

Este año regresaron los grandes espectáculos. En una misma semana se presentaban grandes figuras en la capital. Llegaron voces como Harry Styles, Dua Lipa, Bad Bunny, Rosalía, Raphael, Arjona, Ana Gabriel y Daddy Yankee. Los festivales también se reactivaron: El Estéreo Picnic, Cordillera, Altavoz y Rock al Parque. También se abrió el Coliseo Live, como una alternativa más para grandes shows, pero con inconvenientes logísticos para mejorar.



(lea también: Atlántico busca ser una meca de los deportes náuticos).

El gran año del fútbol femenino

El fútbol femenino brilló en el 2022. El punto más alto fue la actuación de la Selección en el Mundial Sub-17, en el que llegó a la final: perdió 1-0 contra España. El equipo de mayores clasificó a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, al terminar de segundo en la Copa América. Linda Caicedo se consolidó como figura: estuvo en todos los hitos del año, fue la mejor jugadora de la Copa y fue Balón de Plata y Botín de Bronce en el Sub-17.

