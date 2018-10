La dolorosa despedida de Génesis, la niña asesinada en Fundación

Este viernes, una semana después del crimen contra la pequeña Génesis Rúa, que conmovió al país, su pueblo, Fundación (Magdalena), se volcó entero a despedirla.



Centenares de personas acompañaron la marcha fúnebre, con carteles y gritos exigieron que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir en Colombia, así como castigo para el responsable.

Entre tanto, el Gobierno se la jugará por una reforma constitucional para poder implementar la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños.



Así lo confirmó el alto consejero para Política, Jaime Amín, quien dijo que la decisión del Gobierno es tramitar un proyecto de acto legislativo en el Congreso en tal sentido.



El debate sobre la cadena perpetua para violadores de menores de edad se volvió a tomar el escenario político esta semana, luego de que el propio presidente Iván Duque pusiera el tema nuevamente sobre la mesa.



Desde que estaba en campaña y ahora como jefe de Estado, Duque ha manifestado su intención de que en Colombia se implemente este castigo a los violadores de menores. Al rechazar la violación y asesinato de Génesis Rúa, una niña de 9 años que fue violada y asesinada en Fundación, Magdalena, Duque pidió retomar el debate.



“Estoy a favor de que Colombia tenga cadena perpetua para asesinos y violadores de menores, y creo que hay que empezar a abrir esa discusión”, dijo el mandatario.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ya había dicho que durante el último Consejo de Ministros, el Presidente "dio la instrucción de que se le dé celeridad a todo este referendo de prisión perpetua para violadores, porque aquí en Colombia les vamos a declarar la guerra, sin cuartel, a los violadores".



El expresidente y senador, Álvaro Uribe también anunció el apoyo a la propuesta que en tal sentido hizo Duque.



El respaldo del exmandatario es significativo en la medida que ha demostrado ser uno de los más grandes electores y movilizadores de opinión del país ya que lidera una de las bancadas más empoderadas en el Congreso: el Centro Democrático.



“El presidente Duque está proponiendo la cadena perpetua, yo siempre decía que no, hoy vamos a apoyar, como lo dijimos en campaña, la propuesta del presidente Duque”, aseguró el jefe del Centro Democrático.

Sin embargo, la idea tiene sus detractores en el Congreso, lo que indica que una eventual iniciativa legislativa en este sentido no tendrá el camino fácil.



"Detrás de la populista propuesta de cadena perpetua para violadores, que no es nada distinto a una morbosa explotación política del dolor de las víctimas y de los niños abusados, se disimula un referendo que promete arrastrar oportunistas reformas constitucionales", manifestó el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara.



En el mismo sentido se pronunció el senador del Polo Iván Cepeda, quien calificó esto como “populismo punitivo”, pues el problema no radica en generar nuevas leyes penales, el problema radica en que las existentes se apliquen de una manera rigurosa”.

Los caminos

El Gobierno ha estado analizando los caminos para desarrollar esta idea, entre los que la presentación de un proyecto de acto legislativo que llegue al Congreso con amplio apoyo ciudadano es el que tiene por ahora la primera opción para el Ejecutivo.



“Yo creo que esa debe ser una causa de todo un país. Y como se los dije el día de ayer, tiene que ser sobre el sustento del Artículo 44 de la Constitución, que establece que los derechos de los niños están por encima de los demás. Esos derechos de los niños y su protección deben conducir a quienes cometan estos atropellos les espere la cadena perpetua”, manifestó Duque este jueves.



Este proyecto iría de la mano de la recolección de firmas ciudadanas que acompañen y otorguen más legitimidad a la iniciativa.



La idea de que el proyecto tenga el respaldo de los ciudadanos, podría asegurarle un trámite más expedito, pues los partidos políticos no afectos al Gobierno, en esas condiciones, estarían más obligados a darle curso a la iniciativa.



El mandatario ya está incluso buscando apoyo en las colectividades. "El presidente quiere darle más legitimidad al proyecto de cadena perpetua contra violadores, acompañándolo de millones de firmas y nos pidió como partido que nos pusiéramos la camiseta para recoger firmas, no formales, sino que sirvan para enviar un mensaje de acompañamiento político a la radicación del proyecto”, dijo Hernán Andrade, líder del Partido Conservador, tras finalizar una reunión con Duque.

Las reformas constitucionales tienen un camino exigente en el Congreso, pues deben superar ocho debates, cuatro en Cámara y cuatro en Senado, y según el artículo 375 de la Constitución “el trámite del proyecto tendrá lugar en dos períodos ordinarios y consecutivos”.



El otro mecanismo es convocar a un referendo. Para esto, según el artículo 378 de la Constitución política, el Gobierno debe presentar al Congreso un proyecto de ley de convocatoria de referendo para realizar la reforma constitucional.



Para aprobarlo, el legislativo requiere de los votos de la mayoría de los miembros de ambas cámaras. Una vez aprobado, pasa a estudio de la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la exequibilidad de los requisitos de forma del proyecto, no sobre el contenido material de la iniciativa.



Tras este aval, el Gobierno convoca al referendo. “La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, y que el número de éstos exceda de la cuarta parte (25 por ciento) del total de ciudadanos que integren el censo electoral”, indica el artículo 378 de la Constitución.



Este viernes, ante el asesinato de Génesis Rúa y el secuestro de Cristo José, un niño de cinco años raptado en El Carmen, Norte de Santander, el expresidente Uribe aseguró: “pensemos en irnos a la calle contra la criminalidad, en defensa de los niños”.



