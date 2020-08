Lo que se sabe de las tres masacres en las últimas 24 horas en el país

En las últimas 24 horas se han registrado tres masacres en tres departamentos del país: Arauca, Nariño y Cauca.



El sábado en la mañana, tras un consejo de Seguridad realizado en el barrio Llano Verde, donde el pasado 12 de agosto fueron asesinados cinco jóvenes, el presidente Iván Duque prometió resultados rápidos en trabajo conjunto con la Fiscalía para esclarecer los hechos.



"Pronto estaremos entregando resultados en materia investigativa. En Arauca, Cauca y Nariño, hay grupos pertenecientes a disidencias y mafias, que quieren intimidar a Colombia y no dejaremos de enfrentarlos", afirmó el Jefe de Estado.



Hizo además un llamado para que no se usen estos hechos con fines políticos. "La seguridad es un valor democrático y un bien público, no esta encasillado, en un valor ideológico", dijo el Primer Mandatario y agregó, sin referirse a nadie en particular, que "no podemos permitir que capitalicen con propósitos políticos el dolor de una familia".

Al menos 17 muertos en 20 horas

La primera de las masacres de las últimas 24 horas fue confirmada por la Defensoría del Pueblo quien aseguró que en el corregimiento El Caracol (Arauca) en la frontera con Venezuela, fueron encontrados cinco cuerpos de corresponden a “miembros de la población civil”, según afirmaron desde la entidad en su cuenta de Twitter.



Junto a los cuerpos fueron encontrados panfletos firmados por las disidencias de las Farc donde se tribuyen el hecho. En esta zona operan las disidencias del 10º frente de las Farc y el Eln.



En este panfleto aseguran que los cuerpos corresponden a “cinco cuatreros que estaban robando ganado".

Este panfleto fue dejado en la zona, aunque las autoridades no han confirmado su autenticidad. Foto: Suministrada.

En la mañana de este sábado 22 de agosto, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo se desplazó hasta el lugar para verificar los hechos y avanzar con la investigación.



La segunda acción violenta ocurrió cinco horas después del hallazgo de Arauca. Seis personas fueron asesinadas en el corregimiento Uribe, en zona rural de El Tambo, en el norte del departamente del Cauca.



La falta de señal de telefonía móvil ha hecho díficil la precisión de los hechos, sin embargo, el alcalde de El Tambo, Carlos Vela, confirmó los hechos: “No sabemos por qué, pero se perdió la comunicación por teléfono, por WhatsApp (con la zona), pero lo que sabemos es que es confirmado el asesinato de estas seis personas. Un ciudadano nos confirmó el asesinato de seis personas”, indicó.



Las primeras versiones hablan de supuestos disidentes de las Farc que habrían llegado a la población de donde se llevaron a seis personas de una reunión. Se habla de la estructura ‘Segunda Marquetalia', disidencia de las Farc. Pero eso no está confirmado por autoridades.

En la mañana de este sábado 22 de agosto, se confirmó la muerte de otras seis personas en Tumaco Nariño, horas antes de que el presidente de la República, Iván Duque llegara a este departamento para efectuar un consejo de seguridad.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas aseguró que las víctimas eran jóvenes y que los hechos son materia de investigación.



“Muy triste lo que está pasando en el departamento. Esperamos con la visita del Presidente que se tomen las mejores medidas. Primero, acción contundente contra estas estructuras delincuenciales en el departamento de Nariño”, indicó el gobernador Rojas.



Otras dos personas que se encontraban en el lugar estarían desaparecidas, por lo que son buscadas por las autoridades.



Hace ocho días fueron asesinados ocho jóvenes en el municipio de Samaniego, Nariño mientras departían en una reunión social.

