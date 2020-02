La historia de una ‘trans’ que es toda una 'Guapa' en Manizales

1.75 centímetros de estatura mide Shaira Franco, la coautora de un libro que relata su historia de vida. Labial de un rosado intenso que casi es fucsia le da color a su rostro que lo enmarcan unas delineadas cejas negras y un rubor rosado que le da todavía más brillo que el que tiene su sola presencia.

En 172 páginas cuenta los detalles de cómo una niña a los 12 años escapa de su municipio de nacimiento por las amenazas que enfrenta cuando habla públicamente de su deseo de no ser niño, sino niña.

​

Hoy, 25 años después de este suceso, Shaira por fin cumplió su sueño de plasmar en un libro lo que ha sido su proceso de tránsito. Ella es coautora del libro ‘Guapa’, un foto álbum que tiene características de novela gráfica, cómic y auto relato.



En tres capítulos ilustrados relata no solo los malos momentos de su historia de vida, sino también cómo ha logrado empoderarse de lo que es, a su vez, impulsado la vida de otras mujeres transexuales de Manizales.



“Guapa enseña a muchas personas por todo lo que pasamos las mujeres ‘trans’ cuando decidimos hacer el tránsito, cuando no tenemos apoyo de la familia y mucho menos de la sociedad. Me llena de orgullo, porque las personas que han tenido la oportunidad del leerlo no tienen que ver con la comunidad y me han expresado que los hace llorar; sensibiliza, lo que es nuestra mayor intención”, indica Shaira.



Para esta mujer, quien además es una activista de la comunidad LGBTI de Manizales, el libro - más que una queja social- es un llamado de atención a humanizar lo que son las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la conocida ‘calle de las Guapas’, en el sector de La Galería a la que hace honor con el nombre de la obra.



“Me contaron sobre un señor que tuvo problemas con un compañero de trabajo hace años, y que cuando lo leyó entendió que había actuado mal. Guapa muestra que somos personas normales que luchamos a diario, igual que el resto del mundo”, anotó.



Además de sensibilizar, Shaira considera que -después de leer su historia- “la gente entenderá que la sociedad es injusta y verá que no solo servimos para ser putas o peluqueras”.



Guapa llega al mercado en un momento coyuntural en la capital caldense. Por primera vez en la historia una mujer ‘trans’ es Secretaria de un despacho del municipio y, por ello, se ha dado un debate público al respecto que ha despertado todo tipo de amores y odios. Para Shaira esto es “el despertar” de una ciudad que conserva tradiciones conservadoras.



“Pasa lo de Matilda, (Secretaria de la Mujer) sale el libro y hay discusiones públicas, es el momento de decir: no nos hagan invisibles, estamos acá, hacemos parte de la sociedad y tenemos derecho a ocupar los mismos espacios y puestos que cualquier persona”, dijo la también activista de la organización Armario Abierto.



Katherine Collazos es la coautora e ilustradora del libro que página tras página muestra gráficamente la evolución de Shaira, no solo física, sino también emocionalmente.



“Las ilustraciones son el reflejo de una cocreación con ella. Muestran como era y cómo se sentía Shaira en cada etapa de su vida, inicia con ella como una niña sin rostro, porque apenas se está descubriendo; luego pasa por la adolescencia, donde ya tiene ojos y nariz; y termina en la actualidad, cuando ya tiene boca y es una mujer empoderada que tiene voz”, comentó.

'Es una maestra de vida'

Collazos es diseñadora gráfica y llegó a Manizales para hacer su maestría en Artes. Guapa, es el resultado de su tesis de grado, una que -además- resultó siendo una de las grandes lecciones de su vida.



“Estuvimos en Aguadas, su pueblo natal, la acompañé a eventos, conversaba con ella y otras chichas en la ‘calle de las Guapas’ y pude vivir con ella mucha experiencias que eran desconocidas. Ella terminó siendo una maestra de vida, una muestra de resiliencia y fortaleza”, anotó la diseñadora.



Guapa es una pieza de la editorial Pispirispis de Manizales, empresa a través de la cual se puede conseguir este libro que ya está disponible en librerías de la capital caldense y otras ciudades de Colombia.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZALES