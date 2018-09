Libres funcionarios involucrados en caso de la refinería del Meta

En libertad quedaron los cuatro exfuncionarios de confianza del exgobernador Alan Jara, presuntos responsables del desangre financiero del hoy fallido proyecto de la refinería del Meta, por vencimiento de términos.

La decisión la tomó el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Villavicencio que este miércoles dispuso la libertad del exgerente de la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol) Ricardo Rodríguez, la exsecretaria Jurídica Luz Stella Casasfranco y el exsecretario de Planeación Hernando Martínez Aguilera.



Hace un mes, por la misma razón, también había quedado en libertad el exsecretario de Hacienda Jairo Iván Frías Carreño.



En mayo pasado el exgobernador Alan Jara rindió indagatoria ante la Fiscalía por un detrimento al patrimonio del departamento, cercano a los 22.000 millones de pesos, hallado por la Contraloría en Llanopetrol que es la empresa encargada de ejecutar el proyecto de la refinería.



Martínez Aguilera explicó que los términos se vencieron por la demora de la Fiscalía en recoger las pruebas para iniciar el juicio en el que espera salir airoso porque es inocente de los señalamientos que le hace la Fiscalía y por lo que estuvo privado de la libertad, junto a sus tres compañeros, durante 15 meses y cinco días.



“Se me acusa –dijo- de peculado en favor de terceros e interés en la celebración de contratos, y La Fiscalía soporta esa acusación que en el año 2012 siendo secretario de Planeación recibí, revisé y registré el proyecto de la refinería en la etapa de prefactiblidad, y resulta que para esa fecha yo no era secretario de Planeación sino director del Instituto de Deportes del Meta (Idermeta)”.



Para Martínez Aguilera “eso demuestra que me era inhumana y funcionalmente imposible registrar el proyecto, pero ese argumento no valió exponerlo a la juez el 18 de mayo del año pasado cuando nos legalizaron la captura y los intentos legales en la revocatoria de la captura porque nunca valoraron la prueba y los jueces no atienden sino lo que la Fiscalía dice y no las pruebas de la defensa”.



El juzgado que adelanta el juicio no ha programado las audiencias de juicio porque la Fiscalía apeló una solicitud de Ricardo Rodríguez, decisión que está en manos del Tribunal Superior y hasta que se pronuncie no pueden convocar la etapa de juicio.



Mientras siguen los procesos contra los exfuncionarios, la Dian embargó predios de Llanopetrol, empresa que hasta la fecha no ha podido encontrar un socio financiero que se encargue de construir la refinería.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1