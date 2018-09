Juez deja en libertad a líderes de comunidades petroleras en el Meta

Una Juez de control de garantías de Villavicencio ordenó libertad de los siete líderes de las comunidades petroleras del Meta, señalados por la Fiscalía de provocar desmanes y daños a la infraestructura de hidrocarburos durante protestas realizadas en los años 2016, 2017 y 2018.

Los siete líderes estuvieron 16 días privados de la libertad porque durante las protestas realizadas en la zona de influencia de Ecopetrol y empresas filiales en los municipios de Acacías, Guamal y Castilla la Nueva (Meta) se produjo varias acciones criminales en contra de bienes y recursos del Estado.



Allí, según la Fiscalía hubo acciones violentas contra la Fuerza Pública, obstruyendo las vías e impidiendo el ejercicio al trabajo en la zona, que generó grandes perjuicios económicos a la Nación.



Por ello les imputó cargos contra los capturados por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo, obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y/o porte de armas.



Esos delitos no fueron aceptados por los líderes comunales y su abogada defensora Liria Manrique expresó al término de la audiencia de legalización de captura que la juez, al dejarlos en libertad, tomó una decisión en derecho que acogió varios de los argumentos que estuvimos presentando en el curso de las audiencias.



“La juez resaltó –dijo la abogada- que para los delitos de concierto para delinquir, tentativa de homicidio y por ende el porte ilegal de armas, la Fiscalía no logró hacer ese vínculo entre el hecho delictual y la participación de las personas que se intentaron privar de la libertad”.



Además, “la juez y el procurador, como no recurrente del recurso de apelación, destacaron que la Fiscal no logró una serie de elementos que requiere el delito para su materialización como la permanencia en el tiempo de esa organización y que tenga como fin ejecutar esos delitos”, agregó la abogada Manrique.



Las 4 lideresas en libertad de las comunidades petroleras son: Jessica Hernández, del gremio de profesionales de Castilla La Nueva; Sandra Patricia Ruiz, expresidenta de la organización comunitaria de Acacias CJAID; Doris Sánchez, Nidia Muñoz, José Fernando Barbosa y Gustavo Carrión, de Castilla La Nueva, y Flaminio Mendoza, de Acacías.



Jessica Hernández, líder que representa a los profesionales de producción de agua de la zona petrolera de Castilla La Nueva, señaló que “mi nombre ha quedado limpió en su lucha por velar por los derechos de una comunidad y el mensaje más importante es que trabajando por nuestra comunidad no nos van a poder derrumbar y vamos a seguir pidiendo por los derechos de la gente”, tras recobrar su libertad.



Villavicencio