En Pereira habrá ley seca y toque de queda este fin de semana

El alcalde de Pereira, Carlos Maya López, decretó la ley seca y el toque de queda durante este fin de semana para evitar las aglomeraciones de personas y la propagación del covid-19 durante la celebración del Día de la Madre.

La ley seca comienza a regir desde las 6:00 p.m. de hoy sábado 9 de mayo, y terminará a las 6:00 a.m. del lunes 11 de mayo.



La medida del toque será así: Desde las 9:00 p.m. de hoy sábado 9 de mayo hasta las 6:00 a.m. del domingo 10 de mayo, y desde las 9:00 p.m. del domingo 10 de mayo, hasta las 6:00 a.m. del lunes 11 de mayo.



Tras el anuncio del alcalde Maya, sus pares de Dosquebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal se le unieron y tomaron las mismas medidas.



Maya también anunció que se permitirá el transporte compartido en los vehículos particulares con el fin de reducir el número de usuarios en el sistema de transporte masivo Megabús y de esa manera prevenir el contagio del virus.



Otra medida que adoptó el mandatario de los pereiranos es la suspensión temporal de la restricción de pico y placa para el transporte particular, el transporte público y las motos.



En cuanto a las unidades residenciales, el alcalde informó que desde el próximo lunes se permitirá el uso de las áreas comunes por parte de los residentes, pero acatando todas las normas de bioseguridad.



Por último, el alcalde Maya anunció que se autorizará, desde el lunes próximo, a los menores de edad para salir de sus casas, como lo estableció el Gobierno Nacional. Es decir, en compañía de un adulto menor de 60 años y que ambos estén en buen estado de salud.