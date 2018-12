En Villavicencio no hay pico y placa, pero hay festival llanero 

Desde este lunes 3 y hasta el viernes 7 de diciembre no habrá pico y placa en Villavicencio, para recibir a los turistas que vistan la capital del Meta por el Festival Llanero 2018, que se cumple el fin de semana.

El secretario de Movilidad delegado, Wilson Suárez Casallas, expresó que la iniciativa está contemplada en el decreto 222 de 2018, por medio del cual se tomaron las disposiciones para el ordenamiento del tránsito de los vehículos.



Explicó que culminado el Festival Llanero, la medida del pico y placa para vehículos particulares y motos volverá a regir normalmente a partir del lunes 10 de diciembre en Villavicencio.



El secretario agregó que espera que los ciudadanos tengan un comportamiento vial responsable y respetuoso para evitar que en Villavicencio se presenten víctimas fatales a causa de siniestros viales.



Advirtió que la medida temporal no acoge a los a los taxistas, es decir que para ellos continuará operando la restricción normalmente durante el Festival Llanero 2018.



“Queremos que se gocen este festival, pero con responsabilidad, que si van a tomar no manejen, que le den la prioridad a los peatones y ciclistas, que respeten las normas de tránsito y no excedan los límites de seguridad”, concluyó Suárez Casallas.



El Festival Llanero 2018 comienza el miércoles 5 y concluye el domingo 9 de diciembre e incluye presentaciones musicales, culturales, competencias deportivas y muestra de gastronomía.



Reinaldo Armas, Cholo Valderrama, Walter Silva, cantantes de música llenera, salseros como Rey Ruiz, y vallenateros como Jorge Celedón, hacen parte del grupo de artistas que estarán animando el evento.



Villavicencio