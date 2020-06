Las nuevas medidas en las capitales del Eje Cafetero desde este lunes

Los armenios, los manizaleños y los pereiranos podrán ingresar a los centros comerciales de sus ciudades a partir de hoy. También las peluquerías y demás actividades económicas permitidas en el más reciente decreto presidencial podrán operar considerando que no debe ocuparse más del 35 % del aforo total en el caso de Pereira y Manizales y 30 % en el caso de Armenia.

“Fundadores, Cable Plaza, Mall Plaza, Sancancio y Parque Caldas abrirán sus puertas bajo estrictos protocolos, no se abrirán mall de comidas, juegos infantiles, cines o zonas donde pueden aglomerarse personas. Funcionarán de 5 a.m. a 6 p.m. al igual que las demás actividades comerciales”, dijo Patricia del Pilar Ruiz, secretaria de Gobierno.



La funcionaria comentó que sus protocolos ya fueron revisados por la Secretaría de Salud y tienen la aprobación. Añadió que el servicio de domicilios se podrá prestar hasta las 11:00 p.m.



“El pico y cédula continuará como viene y basados en ello podrán ingresar los ciudadanos a los centros comerciales, supermercados y demás locales comerciales habilitados”, anotó Ruiz.



Los anuncios hechos por la Secretaría de Gobierno de Manizales y el Comando de la Policía Metropolitana definen, además, la obligatoriedad del tapa bocas, cuyo desacato acarreará multas de 936.320 pesos.



Las autoridades informaron, también, que los mayores de 70 años podrán salir media hora el día de su pico y cédula y los menores entre 2 y 5 años tres veces a la semana por media hora y según el pico y cédula a sus acudientes.



Dentro de las medidas que se mantienen está el horario del transporte público que será entre las 5 a.m. y las 7 p.m. Además, lugares como iglesias, gimnasios, cine y teatros seguirán cerrados.



Por su parte, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, anunció ayer que se abrirán los sectores que aprobó el Gobierno Nacional porque le preocupa el desempleo del 16%.

La capital de Risaralda seguirá sin pico y cédula.



Sin embargo, el Alcalde anunció que se creará una Zona de Intervención Estratégica Integral en el centro de la ciudad para evitar las aglomeraciones que se han presentado desde que se levantó el pico y cédula. Esa zona será entre las carreras 5a. y 10a. y las calles 13 y 25. Además se peatonalizarán las carreras 7a y 8a.



“Sino tiene que venir al centro, no venga”, afirmó Maya, quien señaló que aunque en Pereira solo hay unos 20 casos activos de covid-19, no puede haber relajación por parte de los habitantes de la ciudad.



En la mencionada zona habrá un filtro de acceso peatonal para hacer controles de bioseguridad. Además, se prohibieron las ventas ambulantes y estacionarias en el espacio público. El cargue y el descargue se podrá hacer de 7 a.m. a 7 p.m.

Más dígitos en el pico y cédula

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, reveló que a través del decreto 0199 mantuvo el pico y cédula para la ciudad pero aumentó la cantidad de dígitos como se lo había propuesto el gremio de comerciantes. Ahora, entre semana serán cuatro dígitos cada día, y los fines de semana cinco dígitos cada día.



“Mi deber es proteger a todos y cada uno de los cuyabros, es por eso que he decido mantener el pico y cédula como una de las mejores medidas preventivas para la expansión del coronavirus por eso a partir de este lunes estarán habilitados cuatro dígitos mientras que el fin de semana serán cinco dígitos para que las personas salgan a hacer sus compras en establecimientos comerciales”, señaló el mandatario.



Pese a que Ríos había anunciado el fin de semana pasado que consideraba levantar la medida de pico y cédula, finalmente decidió no hacerlo tras el aumento de casos positivos del covid-19 que se registraron en la ciudad, la semana pasada, donde Armenia llegó a 68 casos y el departamento a 107.



El Presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada le solicitó que no suspendiera la medida de pico y cédula para evitar el aumento de casos del virus pero sí incrementar el número de dígitos teniendo en cuenta la reapertura de 41 actividades comerciales en la ciudad.



Entre los principales sitios que reabrirán serán centros comerciales, peluquerías, bibliotecas, museos, inmobiliarias, laboratorios de investigación y de universidades y todo el sector de comercio al por mayor y al por menor de cualquier tipo de producto en Armenia. Y el horario para prácticas deportivas se amplió una hora más, ahora será de 5:00 a 7:00 a.m.



LAURA USMA PARA EL TIEMPO MANIZALES Y PEREIRA

LAURA SEPÚLVEDA PARA EL TIEMPO ARMENIA