Las modalidades de robo más comunes en Colombia

iStock

Muchas veces no es necesario estar solo, en la calle y de noche para ser víctima de robo. Los delincuentes se arman para atacar en todo tipo de lugares. Los dueños de comercios no se quedan atrás y también fueron víctimas de muchos robos en el segundo semestre del 2019: 57.425 en total.



A pesar de la cifra, en el 69% de los casos no se emplearon armas.



Quienes más sufren este flagelo son los vendedores de las vías públicas, quienes han sido víctimas en un 15%. Les siguen los almacenes (13%) y los establecimientos de comercio (7%).