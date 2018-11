El gerente de Batuta Meta responde los cuestionamientos de docentes

El gerente de Batuta Meta, Isaac Tacha Niño, negó que desde la administración de la corporación musical estén acosando laboralmente a los docentes, pero señala que si exigen que cumplan los compromisos adquiridos en los contratos que suscriben.

Tacha Niño expresó que valora los intereses de los siete docentes que suscribieron la comunicación pública en favor de Batuta Meta, pero señaló que ese no el camino porque al contrario le están haciendo mucho daño a la institución y los invitó a reconsiderar su posición y a cumplir los compromisos que suscriben en sus contratos.



Señaló que algunos de quienes suscribieron de esa comunicación no cumplen con los horarios de trabajo, firman planillas que no corresponden a las horas laboradas y las clases que no dictan están afectando a los niños que nos las reciben y los convenios que suscribe la corporación con las entidades.



Explicó que en Batuta Meta laboran de 42 personas entre administrativos (16), docentes (25), más el gerente y dejó entrever que a los siete docentes que redactaron el documento se les cumple el contrato el 30 de noviembre próximo y posiblemente no los van a volver a contratar.



Expresó que el futuro depende de “la voluntad de los profesores, ellos son los que hacen su propio destino y las puertas están abiertas pero en condiciones de lealtad” y mencionó como una “profesora hizo una acto deshonesto que fue cotizar por debajo del presupuesto de Batuta en algunos colegios que hoy ya no contratan a la corporación”.



Descartó que a los profesores no les paguen puntualmente, porque dijo “lo sagrado es el pago de seguridad social y el salario de los docentes”, pero dijo es posible que se demore el pago del docente que no presentan a tiempo o en forma completa los soportes para el pago”.



Reconoció las dificultades financieras por las que pasa la corporación, que llegó a tener hasta 6.800 estudiantes, en este momento tiene 2.800 y la justificó por la crisis regional vivida desde 2014 por la caída de los precios del petróleo y por la considerable reducción de las regalía para el departamento del Meta y los municipios productores de petróleo, con los que la corporación suscribe convenios.



Así mismo, descartó que las dificultades de Batuta Meta se produzcan por falta de gestión de su administración y la justificó señalando que la dinámica de la economía ha disminuido el número de convenios y de estudiantes.



Con relación las quejas por las fallas en las infraestructura de las sedes señaló que viene trabajando con Camacol, que se ha comprometido a apoyarlos y remodelar la sede principal o Casa de La Música, que es la única sede propia, y que recientemente se hicieron arreglos a la sede de La Reliquia, en Villavicencio, por la que la institución paga arriendo.



Las otras sedes no son propiedad de Batuta, como la de Ciudad Porfía, que tiene un baño sin puerta que es utilizado por docentes y estudiantes, también en Villavicencio, donde se pidió al rector regresar a la sede del colegio ante las dificultades de la infraestructura de la casa donde actualmente dictan clases los profesores.



Finalmente dijo que 1.950 instrumentos en funcionamiento, algunos se necesitan arreglar y cada uno vale más de 50.000 pesos mínimo y otros dar de baja. Pero contó que por las dificultades financieras durante este año no se han podido mandatar arreglar y comprar nuevos.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1