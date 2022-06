Ya he dicho, en varias ocasiones, que la peor infección que le ha caído encima a Colombia no es el coronavirus, sino la corrupción. Y si lo repito ahora por millonésima vez, ello se debe a que este país nuestro parece tener tan mala memoria. Somos tan olvidadizos…



La corrupción campea haciendo estragos en pueblos y ciudades, entre ricos y pobres, a la orilla del mar o en la montaña, en las mansiones y en el tugurio, y es peor que el virus porque el virus mata el cuerpo, pero la corrupción, además del cuerpo, mata también la conciencia, el alma, los sueños, los proyectos, las ilusiones y esperanzas.

En estos días, en medio de las dos vueltas electorales, acaba de caer en mis manos el informe más reciente de Transparencia Internacional, la respetada institución que fue fundada hace ya treinta años y que está integrada por más de cien países del mundo entero. Colombia es uno de ellos y su representante aquí es la organización Transparencia por Colombia.



Y ya que estamos hablando de las relaciones entre la corrupción y el virus, vale la pena destacar que el organismo internacional, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, inicia el resumen de su informe diciendo, precisamente, que “en muchos países se ha aprovechado la pandemia” para eliminar controles éticos, para recortar libertades básicas y para facilitar la corrupción internacional. “Por eso –dicen los documentos de esta institución– es urgente acelerar la lucha contra la corrupción”.

Examen a 180 países

Este estudio sobre la corrupción en el mundo se hizo en 180 países, pero investigando solo los sectores públicos y no las empresas privadas. Esa es una historia aparte.

El puntaje para la calificación se hizo así: el país que estuviera completamente limpio de corrupción ganaba 100 puntos. Cero puntos, por el contrario, es indicativo de una corrupción absoluta, rampante, monstruosa.



El resultado es verdaderamente alarmante: más de las dos terceras partes de los países investigados –68 por ciento de ellos, para ser exactos– están por debajo de los 50 puntos en la calificación. Lo que significa que, de cada tres examinados, dos se rajaron.



Y ninguno sacó los 100 puntos de la perfección. Ninguno. Los que mejor resultado obtuvieron, con 88 puntos cada uno, fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Los siguen Noruega, Singapur y Suecia, con 85 puntos cada uno.

De Europa a la miseria

En este listado de Transparencia Internacional, entre los 180 países incluidos en el examen, Colombia aparece en el puesto 88, con solo 39 puntos a su favor, es decir, a 50 puntos de los primeros.



El país mejor calificado de la América Latina es Uruguay, que alcanzó 73 puntos y se ubica en el puesto número 21 de toda la lista. Como quien dice, Uruguay está 67 puestos por encima de Colombia.

En su análisis de estos resultados, los expertos internacionales informan que desde 2012, es decir, en la última década, 25 países han mejorado sus puntuaciones de manera significativa, pero 23 han empeorado con la misma intensidad. Casi empatan.



Si miramos con cuidado las diversas regiones del mundo, la que presenta una máxima puntuación es Europa Occidental. Y, por el contrario, los pueblos más agobiados por la corrupción son los africanos, que, además, están entre los más pobres del mundo. Lo cual demuestra que la corrupción y la miseria son hermanas. Y de pronto gemelas.



Allí, en esa vasta zona africana, es donde queda Sudán del Sur, el país con el mayor índice de corrupción en el mundo: de los 100 puntos máximos, solo obtuvo 11 de calificación.

¿Y Colombia?

Ahora que estamos

Aprovechemos la media crónica que nos queda para concentrarnos en las últimas investigaciones sobre la corrupción en Colombia, porque ahora que estamos en mitad de dos vueltas electorales es bueno que el país no olvide los estragos que esa podredumbre ha causado y está causando entre nosotros.



A propósito de las elecciones, miren esto: como ya les dije, Transparencia por Colombia es la entidad que representa en nuestro país a Transparencia Internacional. Pues bien, fueron ellos los que, el 24 de mayo pasado, cuando solo faltaban cinco días para la primera vuelta, revelaron la cantidad de dinero que había recaudado cada campaña y lo que había gastado.



He examinado minuciosamente esos datos y he llegado a la siguiente conclusión: finalmente compitieron seis candidatos y, entre todos ellos, a lo largo de la campaña lograron obtener ingresos por un total de 38.728 millones de pesos. Y en ese mismo período sus gastos fueron de 18.603 millones de pesos.



La pregunta que lo asalta a uno es obvia: ¿qué se hicieron los casi 20.000 millones que les quedaban en caja cuando solo faltaban cinco días para la primera votación? Me dirán que los guardaron para la segunda. Pero es que en la segunda solo van a competir dos candidatos de aquellos seis.

El denunciante indefenso

Es por eso que, como conclusión de su trabajo, Transparencia por Colombia dice lo siguiente: “Preocupa que la suma de gastos de los candidatos que más reportan no llegue ni al 30 del tope establecido de campaña. Es posible que las campañas no estén registrando sus gastos en tiempo real, tal como lo establece la norma obligatoria”.



Otro interesante documento que encuentro en esta búsqueda minuciosa es también de Transparencia por Colombia y se refiere a la inconcebible falta de protección para quienes hacen las denuncias sobre corrupción.

Colombia está 67 puestos por debajo de Uruguay, el país latinoamericano mejor ubicado en la lista de Transparencia Internacional. Foto: istock

Es tan alarmante esa situación, que una entidad internacional como la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) tuvo que llamarle la atención a nuestro país ante semejante descuido.



Como si fuera poco con semejante riesgo, hace apenas unos cuantos meses la Comisión Primera del Senado, sin darle al país mayores explicaciones, eliminó de la Ley Anticorrupción el capítulo entero que incluía la protección de los denunciantes.

Para el nuevo Gobierno

Con la intención de poner un ejemplo, aunque sea uno solo, del desamparo mortal en que están esos denunciantes, el mismo informe estableció que no solo los desprotegen, sino que, además, los castigan por denunciar. Transparencia por Colombia puso como ejemplo –como mal ejemplo– el caso de un funcionario que fue removido del cargo por revelar el derroche de una embajadora que usaba los dineros públicos para asuntos personales.



Transparencia por Colombia concluye con estas palabras: “Se cumplieron ya tres años y medio de gobierno en el que no se implementan mecanismos específicos para la protección de reportantes de hechos de corrupción, que siguen denunciándolos a pesar de la falta de garantías”.

Ante esa realidad, tan cruel como peligrosa, y próximos como estamos a la posesión de un nuevo Gobierno, Transparencia por Colombia se tomó el trabajo de preparar un cuidadoso informe que contiene sugerencias y recomendaciones para la administración nacional que comienza el próximo 7 de agosto.



Dice textualmente ese estudio: “Se deben incorporar enfoques más innovadores y agresivos para luchar contra la corrupción en los sectores más afectados por esta problemática, como son la defensa nacional, educación, salud, vivienda”.



Y, más adelante, agrega que es necesario “avanzar en la implementación efectiva de compromisos internacionales, de las normas y políticas existentes, revisar y mejorar la manera como operan las entidades del Gobierno responsables de impulsar la lucha contra la corrupción. Y mantener el pleno respeto a la separación entre los poderes públicos y las libertades y derechos ciudadanos”.

Primero la ética

Transparencia por Colombia es la entidad que representa a Transparencia Internacional en nuestro país. Foto: Hugo Parra

Así mismo, y mientras avanzan su plan de sugerencias, el documento dice, con absoluta claridad, que esas nuevas medidas y disposiciones que se tomen en adelante “deben ir acompañadas de un firme liderazgo ético y de una voluntad política férrea para mantener una coherencia entre el discurso y los principios de integridad en la gestión pública”.



Como quien dice, y hablando en términos populares, la cosa tiene que ser diciendo y haciendo, no solo diciendo. Hay que actuar.



Todas las consideraciones anteriores le permitieron a Transparencia por Colombia llegar a la conclusión más atinada y certera, la primera condición que se requiere para lograr esos propósitos, el comienzo de toda batalla pública. Me refiero al liderazgo ético.



Por eso mismo, agrega el documento que venimos examinando: “Todos los elementos institucionales deben ir acompañados de un firme liderazgo ético y de una voluntad política férrea para que haya coherencia entre el discurso y los principios”.



Y, basándose en esas mismas reflexiones, concluye de la siguiente manera, contundente y rotunda: “De poco servirán medidas que se tomen si quienes están en la cabeza acomodan su actuación para pasarlas por alto y favorecer beneficios particulares”.

Epílogo

Para que todo esto se convierta en realidad –digo yo acá, en la cocina–, y para que tengamos por fin un país sin corrupción, hay que empezar por hacerles entender a la sociedad colombiana, al país entero, al campesino y al industrial, al rico y al pobre, al doctor y al mendigo, a hombres y mujeres, que la respuesta está en manos de todos nosotros. El primer responsable en la lucha sin cuartel contra la corrupción tiene que ser la gente.



(Y ahora que menciono a hombres y mujeres, regresa a mi cabeza una pregunta a la que llevo años dándole vueltas: ¿son más corruptos los hombres o las mujeres?).

En el mundo entero se consideró hace unos años que, si la mujer iba a tener derecho al voto, y si podría ser elegida, eso disminuiría la corrupción.



Pero, finalmente, los científicos llegaron a una conclusión tajante: la mujer es menos corrupta que el hombre, pero no porque sus virtudes humanas sean mayores, sino porque, al tener menos oportunidades de participar en política, y al haber minoría femenina en los cargos gubernamentales, también son menores sus actos de corrupción. Como quien dice: es el número, no las virtudes.

JUAN GOSSAIN

Especial para EL TIEMPO