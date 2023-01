A través de un hueco que hicieron en una pared, ladrones ingresaron a un establecimiento comercial de venta de tecnología en el municipio de Apartadó (Antioquia) y hurtaron cerca de 50 millones de pesos.

Conforme a la información suministrada por la Policía, los delincuentes aprovecharon que a un lado del local hay una vivienda abandonada, entraron a ella en horas de la noche y abrieron un hueco en el muro que divide los dos predios para ingresar al negocio.

La estrategia de abrir huecos en paredes y muros para perpetrar robos es conocida por la Policía como modalidad de "ventosa".



Las autoridades precisaron que los ladrones se llevaron la suma de dinero mencionada, la cual estaba guardada en un mueble.



Los criminales serían tres hombres, que al parecer llegaron a la vivienda abandonada vestidos completamente de negro y con pasamontañas para cubrir su rostro.



(Le recomendamos: La comuna bumanguesa que quiere ser más visitada que la comuna 13 de Medellín)



“Se dirigieron a un cajón donde ellos tenían 50 millones de pesos y, según lo que manifiesta el propietario del establecimiento, digamos que no tocaron nada más, no movieron nada más y no movieron nada más si no que llegaron a ese cajón”, afirmó el mayor Mario Alexander Cárdenas, comandante del Distrito 1 de la Policía de Apartadó.



Cárdenas señaló que la Sijín logró recopilar algunas huellas dactilares que serán analizadas en laboratorio para intentar dar con la identificación de los delincuentes.



Fernando Umaña Mejía

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Joven que iba a probarse en fútbol de Estados Unidos fue asesinado en Jamundí

¿Quién tuvo la culpa? Mujer iba en moto con menor sin casco y se estrelló

A pedazos se están robando las casas de 11 barrios en Barranquilla