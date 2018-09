LA VERDAD DE CARLOS MATTOS

La defensa de Carlos José Mattos Barrero en Colombia se permite informar a la opinión pública que el señor Mattos ha sido citado para comparecer a la audiencia de imputación de cargos, solicitud de medida de aseguramiento de detención intramural y eventual contumacia vía videoconferencia en las instalaciones del consulado colombiano en Madrid. Tratándose de una citación de índole judicial, y de acuerdo con los precedentes de los cuales tenemos conocimiento, consideramos que el señor Mattos debe ser citado a una sede judicial en territorio español, pues como queda dicho, no encontramos ningún motivo procesal para que sea citado por vía diplomática, salvo la consideración de que existe una orden de captura en su contra, a pesar de encontrarse amparado por la presunción de inocencia.



El señor Mattos estaba presto a regresar a Colombia, hasta que fue posible advertir que en nuestro concepto, la Fiscalía no estaba cumpliendo con los procedimientos adecuados en la conducción de su investigación. Esta defensa teme que el señor Mattos no vaya a ser tratado de manera justa, motivo por el cual se ha invocado la protección que España dispone para sus nacionales, pues el señor Mattos es ciudadano español. En el momento que el señor Mattos se enteró de la citación en su contra, se presentó ante las autoridades españolas, a pesar de que no había sido citado de conformidad con la ley colombiana.



A este respecto, se debe indicar que en algunas ocasiones, él ha mantenido legalmente su residencia por temporadas en otros países distintos de Colombia, como Estados Unidos. Antes de citarlo a la audiencia de imputación de cargos, funcionarios de Colombia que carecen de funciones para ello, buscaron que algunas visas que le habían sido conferidas al señor Mattos fueran revocadas.



El único motivo por el cual el señor Mattos Barrero no ha podido comparecer a controvertir las acusaciones en su contra ha sido su situación de salud. A este respecto, el señor Mattos ha sido muy transparente en la entrega de la información de cara a los jueces, pues ha entregado la información referida a su diagnóstico y tratamiento, pero al parecer la Fiscalía ha filtrado ilegalmente esta información que se encuentra cobijada por la obvia reserva, con el resultado de inflamar al público en su contra y producirle un bochorno totalmente innecesario e inadecuado a él y a su familia.



Como resultado de la estrategia de la Fiscalía, varios miembros respetables de la comunidad legal y miembros de la rama judicial han sido detenidos, se ha afectado su libertad y se les ha estimulado para implicar al señor Mattos en conductas punibles. Mientras tanto, a pesar de haberse comprometido a ello, la Fiscalía no ha entregado elementos materiales probatorios que soporten las acusaciones en contra del señor Mattos.



Esta defensa rechaza enérgicamente los señalamientos hechos por la Fiscalía en contra de nuestro representado, pues lo que conocemos es que dos jueces de la República, respetables y con reputación impecable, revisaron la evidencia a su disposición, cada uno de ellos exigió que se prestara una altísima caución de más de cien mil millones de pesos, cada uno de ellos estudió los méritos del caso y encontró fundada la solicitud de expedir una medida cautelar. Dicha decisión nunca fue revocada por ninguna autoridad judicial.



La perspectiva de la defensa en este caso es que no es más que el uso inapropiado de la Fiscalía General de la Nación, para convertir una disputa civil en un proceso penal. Como resultado de esta distorsión, el grupo Eljuri quiere evitar el pago de una deuda de 16 millones de dólares, y no desistirá en su empeño de conseguir ese propósito.



Defensa de Carlos Mattos en Colombia

Mildred Hartmann Arboleda

Camilo A. Ortiz Jaramillo