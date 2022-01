Empecemos de una vez, con una cifra contundente: en Colombia hay 1.965 hospitales y clínicas. De ellos, unos son privados, pero otros pertenecen al sector público, y hay un tercer grupo que está compuesto por los hospitales mixtos, aquellos en los que inversionistas particulares se asocian con el Estado.



El otro día, con un gran sentido de la justicia, este periódico decidió concederles el título de “personajes del año” en Colombia a los vacunadores que se les enfrentan diariamente a los peligros del virus ayudando a los demás.



Ese mismo día resolví ponerme a investigar rigurosamente cuál es la verdadera situación que están viviendo nuestros hospitales y clínicas.



Esta crónica es un resumen de ese trabajo. Lo que me interesa es averiguar con cuidado, para contársela a ustedes, la realidad que se vive hoy en el sector hospitalario, incluyendo a sus funcionarios, trabajadores y colaboradores.

¿Cuántas camas hay?

Como se los anoté al comienzo de este artículo, en el país entero hay casi dos mil centros hospitalarios. Pues bien: entre todos ellos reúnen 92.000 camas. De ellas, al comienzo de la pandemia del coronavirus había 6.381 que estaban destinadas a los pacientes de las unidades de cuidados intensivos (UCI), que son las secciones donde se concentran los enfermos más graves. Para que sepan ustedes, en el primer año de la pandemia se multiplicaron por más del doble y llegaron a ser 13.300 camas de UCI.



Pero, según me cuenta el doctor Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, “ya en el año 2021 ese número de camas se redujo a 11.033”. La razón es que la cantidad de contagiados por el virus fue bajando en todo el país, aunque volvió a subir finalizando el año, con la llegada de la variante ómicron, pero sin la mortalidad de antes.



Las estadísticas son elocuentes y sus números no mienten. Es por eso que el doctor Giraldo Valencia agrega lo siguiente:



–El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, conocido como el Crue, reveló que hace apenas quince días el 57 por ciento de las camas de UCI en el país estaban ocupadas. Pero, de ellas, solo el 9 por ciento correspondían a enfermos de covid. El resto lo ocupaban pacientes con otras enfermedades.

La realidad económica

Sin embargo, y tal como viene sucediendo desde que se desató la pandemia, el verdadero problema que padecen los hospitales y clínicas es el que se presenta en sus relaciones con las empresas promotoras de salud (EPS) en materia económica, es decir, por el pago de sus servicios.



El doctor Giraldo me explica detenidamente la variedad de contratiempos que se siguen presentando a la hora de cobrarles las cuentas a las EPS por la atención a sus usuarios.



–El mayor problema –dice él– son las glosas injustificadas que las empresas de salud hacen a nuestras cuentas. El 50 por ciento de ellas son glosadas con argumentos tan absurdos que, a veces, creemos que se trata de simples excusas para demorar los pagos. O para evitarlos.



Luego, en esa larga lista de penurias y contratiempos, siguen los interminables procesos de auditoría que les hacen las EPS. “O los contratiempos para que autoricen de manera oportuna nuestros servicios. Y, por último, nos atraviesan en el camino más dificultades a la hora de radicar nuestras cuentas”.



(En este momento, yo me pongo a comparar la crónica que estoy escribiendo ahora con la que publiqué hace más un año, sobre los temas de salud, y encuentro que los problemas económicos que las EPS les ponen a los organismos hospitalarios son los mismos de aquel entonces, pero agravados. La historia se repite y se complica).



Las deudas morosas

Por todos estos contratiempos, y ante semejante catálogo de dificultades, se ha comprobado que el sector colombiano de la salud ha vuelto a tener el comportamiento equívoco y lleno de marrullas que tenía antes de la pandemia.



Ello conduce, naturalmente, a una terrible situación económica en clínicas y hospitales. El doctor Giraldo Valencia tiene en su poder las cifras elocuentes.

“A los únicos que les están pagando oportunamente las EPS es a los hospitales y clínicas cuyos propietarios son ellas mismas”. FACEBOOK

TWITTER

–Según el estudio más reciente de nuestra asociación –me explica–, con corte a 30 de junio del año que acaba de pasar, la cartera morosa que soportan hospitales y clínicas llegaba ya a 12,7 billones de pesos. Lo que demuestra que, lejos de bajar, en un solo semestre había aumentado 2 billones más.



Para decirlo en un dos por tres, en este momento el porcentaje de morosidad que les adeudan, de retardo en los pagos y de demoras en cancelar el costo de sus servicios, llega al 56 por ciento. Lo cual significa, para que se aterren ustedes, que de cada cien pesos que les deben a hospitales y clínicas, 56 pesos son deudas mayores de 60 días.



¿Y qué dice el Gobierno?

Lo más insólito es la actitud abiertamente cínica que varias EPS han asumido ante la magnitud de este problema.



–Algunas de esas EPS –revela el doctor Giraldo– han llegado a decir que ellas no tienen deudas con el sector hospitalario por concepto del covid, aunque las investigaciones demuestran que el 27 por ciento de su morosidad en los pagos corresponde a esos servicios.



Después de un instante de meditación, el doctor Giraldo agrega con tristeza:



–A los únicos que les están pagando oportunamente las EPS es a los hospitales y clínicas cuyos propietarios son ellas mismas.



Plata para su propio bolsillo. Es por eso, precisamente, que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha llegado a proponer que el dinero que aporta el Estado para tratar la pandemia se les gire directamente a todas las instituciones hospitalarias del país, públicas o privadas, sin pasar por las manos de las EPS.



–Este es un gobierno que está llegando a su fin –concluye el médico–, y al que le quedan solo siete meses de gestión. Pero esos temas todavía están pendientes.

Ante ese panorama, ¿cómo es, entonces, lo que se vislumbra para este año 2022 que apenas está comenzando? ¿Cómo ve el futuro inmediato el presidente del gremio hospitalario?

Lo que viene este año

–Lo primero que se espera para este año –responde Juan Carlos Giraldo– es que se produzca por fin el desenlace en los procesos de liquidación que actualmente se siguen en tres EPS: Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca.



Lo grave y sombrío de dichas liquidaciones, cuando se trata de las EPS, es esto: en el caso de Saludcoop, por ejemplo, sus deudas reconocidas están alrededor de 1,5 billones de pesos y se estima que solo pagarán el 70 por ciento. ¿Y el 30 por ciento restante de dónde lo van a sacar? ¿Lo va a pagar el Estado, como siempre, con la plata de nosotros, los ciudadanos?



Lo mismo está sucediendo con Cafesalud, que también debe 1,5 billones y ya se ha dicho que solo podrá cancelar 900.000 millones. Y de Cruz Blanca, que mantiene deudas por 226.000 millones, no hay ninguna fuente de pagos y se prevé que, por bien que le vaya, solo podrá cancelar el 20 o 30 por ciento de esa cifra.

“Con corte a 30 de junio del año que acaba de pasar, la cartera morosa que soportan hospitales y clínicas llegaba ya a 12,7 billones de pesos”. FACEBOOK

TWITTER

Como si fuera poco con todo ese chorro de problemas y de dinero embolatado, está también el caso de la EPS Coomeva, que se encuentra sometida a una intervención legal, pero hasta ahora no se ha logrado un acuerdo para pagarles a sus acreedores, el principal de los cuales es, precisamente, el gremio de hospitales y clínicas.



“Según el último estudio de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas”, dice el doctor Giraldo en una carta que le envió al ministro de Salud, “Coomeva acumula una deuda de más de 554.000 millones de pesos, con un 73,3 por ciento de cartera vencida. Y ese mismo comportamiento se viene repitiendo durante los últimos cuatro años”.

El Estado tampoco paga

El sistema de salud colombiano tiene dos formas de pagar la afiliación de sus usuarios: uno es el régimen contributivo, en que cada ciudadano aporta una parte de su salario para que él y su familia puedan tener acceso a la salud. El otro se conoce como régimen subsidiado y en él están las personas que el Estado financia porque no pueden pagar su afiliación.



Pues, por insólito que a ustedes les parezca, el Estado es también deudor moroso de clínicas y hospitales. En el sector subsidiado, una EPS como Savia Salud les está debiendo más de 413.000 millones de pesos. Emssanar y Asmet Salud adeuda cada una, también en el régimen subsidiado, casi 300.000 millones.



El doctor Giraldo Valencia termina diciendo que otros deudores graves de los hospitales y clínicas son las compañías que venden a los propietarios de vehículos el Soat, que es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.



–Esas aseguradoras nos están debiendo 189.650 millones de pesos. El 63 por ciento de esa suma ya está en cartera morosa. En ese grupo, los que más nos deben son la Compañía Mundial de Seguros, La Previsora, Seguros de Vida del Estado, Axa Colpatria Seguros y Seguros de Vida Suramericana.



Y remata diciendo que “el sector hospitalario no solo se preparó sino que ha respondido de manera oportuna a la pandemia. Pero hoy tenemos una gran necesidad de liquidez económica para seguirles brindando a los colombianos unos servicios de salud seguros”.

Epílogo

Ahí está el panorama real que viven hoy, desde el punto de vista económico, los hospitales y clínicas de Colombia.



Contéstenme con franqueza estas preguntas que me agobian: ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué se produzca el derrumbe aparatoso de hospitales y clínicas? ¿Qué llegue el día en que cierren sus instalaciones porque ya no puedan recibir un solo paciente más y la gente empiece a morirse en la puerta de la calle?



Díganme qué es lo que sigue. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se queden sin trabajo los personajes del año, esos funcionarios importantes o humildes empleados, vacunadores, enfermeras, médicos que durante la pandemia el pueblo colombiano ha aplaudido en varias ocasiones desde balcones y ventanas?



¿Qué se hizo en este país la autoridad? Les encarezco que me respondan esta última preguntica: ¿qué se ha hecho don Gobierno?



JUAN GOSSAIN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO