Salud de los adultos mayores del Eje, un reto en la pandemia

De acuerdo con el último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Eje Cafetero es la zona del país con mayor tasa de envejecimiento. Esto, a su vez, implica mayores retos para cuidar de la salud de la población de los tres departamentos, debido a que son el grupo etario de mayor riesgo de contagio con el covid-19 y también de afectación emocional debido al aislamiento social.

Caldas es el segundo departamento de Colombia, después de Quindío, con el mayor índice de envejecimiento según el censo.



Los adultos mayores corresponden al 18 % de la población, el mismo porcentaje que hoy está bajo un aislamiento obligatorio y que se siente con poco ánimo. Uno de esos ejemplos es Carmen Zuluaga, una adulta mayor que antes de la pandemia hacia parte de los programas de adulto mayor que desarrollan en convenio la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Manizales.



“A mí lo que más me hace falta es ir a la cancha a la clase de baile y ejercicio, ver a las amigas y distraerme un rato. Estar acá en la casa es muy cansón y llega uno a sentirse aburrido, porque no me dejan salir ni a la tienda”, señaló Zuluaga.



Esta adulta mayor no dice sentirse deprimida, pero quizá otros sí, así lo reveló el geriatra y especialista en Gerencia de Salud del Adulto Mayor, Francisco Tamayo.



“Este aislamiento tiene varias aristas una es su salud y otra su estado anímico, pero en definitiva sí los afecta. En este momento no hay datos concretos porque no se ha hecho una investigación, pero lo que podemos coligar es que muchos viven solos y al no poderse comunicar fácilmente con personas de su misma edad o familiares empiecen a tener síntomas depresivos”, indicó el médico.



De acuerdo con el geriatra, la salud de los adultos mayores depende en buena parte de que puedan estar activos no solo física, sino cognitivamente. En el caso de Caldas, al momento, 3.000 abuelos están siendo atendidos de manera domiciliaria con alimentos y servicios básicos de enfermería y fisioterapia a través de los Centros Vida y Centro de Bienestar, la meta son 4.500, pero la pandemia postergó situaciones contractuales.



“En muchas regiones se suspendió el servicio, acá se está llevando directamente a la puerta de sus viviendas. También, a través de privados, hemos gestionado donaciones para centros de bienestar que están pasando dificultades”, precisó el secretario de Integración y Desarrollo Social de Caldas, Jorge Alberto Tovar.



A otros 8.690 abuelos han sido atendidos a través de la Unidad de Gestión del Riesgo con entrega de mercados en dos ocasiones. Sin embargo, para el doctor Tamayo son necesarias otras acciones para garantizar que sus problemas de salud físicos y emocionales no empeoren.



El Quindío, que lidera las cifras de envejecimiento en el país, hay unos 92.600 adultos mayores según proyecciones del Dane.



De cada 100 personas hay 72,29 mayores de 65 años de edad. Hasta el momento, de las 107 personas contagiadas con el coronavirus en el departamento al cierre de esta nota, solo 10 están en el rango de edad de 70 a 79 años. La administración departamental atiende varios centros de adultos que tienen una población que ronda los 600 personas en hogares y otros 2.925 adultos hacen parte de los programas de los Centros Día donde se les garantiza alimentación diaria que se les lleva hasta los hogares.



La secretaria de Familia del Quindío, Johana Quejada Torres, señaló: “Tenemos actividades físicas y en prevención de salud mental, obviamente el aislamiento no nos deja hacer un trabajo de campo como lo hemos desarrollado pero sí enviamos videos a través de los grupos de WhatsApp’’.



Según Quejada, una de las mayores quejas de los adultos por estas épocas es que tienen muchas barreras para reclamar sus medicamentos. “Es una queja que vamos a remitir a las EPS porque ellos tenían que estarles llevando los medicamentos y no lo están haciendo en todos los casos por eso hemos visto a muchos adultos haciendo filas’’.



Añadió que crearon una bodega donde se almacenan las ayudas entregadas por parte de la comunidad y empresas para los adultos mayores y “armamos unos kits o mercados y se los llevamos a los adultos que no hacen parte de programas institucionales y que no están en los centros Día pero que están en vulnerabilidad".



En cuanto a Risaralda, se han hecho diversas campañas de prevención, incluyendo la toma de muestras en 60 centros de Adulto Mayor del departamento para reducir el riesgo de casos positivos. También se están llevando los servicios de manera domiciliaria.



LAURA USMA PARA EL TIEMPO MANIZALES - PEREIRA

LAURA SEPULVEDA - PARA EL TIEMPO ARMENIA