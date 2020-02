La pareja caldense que le pone sabor al emprendimiento

El sabor y el olor a dulce se sienten en un local de unos 25 metros cuadrados en pleno corazón de Pereira. Allí, los esposos Jhonatan Rodas y María Eugenia Acevedo son el alma y el motor de una gelatería con aromas a guayaba arazá, coco azul y corozo costeño.

No es una heladería como las tradicionales en la capital risaraldense. La pareja explicó que es una ‘gelatería’ (el nombre proviene de helado en italiano) porque los productos que se venden son, justamente, eso: gelados. Son fríos con crema de leche o grasa vegetal y frutas.



La historia de Jhonatan y María Eugenia es descrita por ellos como un viaje de amor y sabor que empezó hace seis años en Aguadas (Caldas). Ella, ingeniera de alimentos de la Universidad de La Salle de Medellín y él, técnico en administración de negocios internacionales del Sena, arrancaron un sueño junto a su pequeño, Fabrizio, de 6 meses.



Pero María Eugenia recalcó que esta no es una gelatería cualquiera. De hecho, allí se preparan gelados italianos, que le enseñó un chef del país europeo hace 10 años para prepararlos, de manera artesanal a base de: harina y huevo. Todo, cuando el mismo chef le dijo: “Usted siendo ingeniera de alimentos, ¿por qué produce para otros?”.

​Es ahí donde nació la idea de ‘jugar’, como lo dijo la emprendedora, con frutas, sabores que le dan color a los ‘gelatos’, producto mucho más cremoso y suave al paladar.



La profesional recalcó que una cosa es consumir y otra es consumir de forma conscientes. “Cuando consumimos solo seguimos un instinto compulsivo sin fijarnos en los impactos de tipo ambiental, social, financiero, de salud u otros. Siendo otros quienes toman decisiones por uno”, expresó Jonathan.



Sus ‘gelatos’ van desde los $2.000 a los $18.000. Están ubicados, cerca al parque Olaya, sobre la calle 19 con carrera 11.



“Ahora, nuestro helado lleva leche, crema de leche, fruta, en algunos casos licores, especias o hierbas”, dijo el caldense. El ‘gelato’ se sirve con espátula por su textura suave, no con cuchara ni en bola.



Están registrados en la Cámara de Comercio de Pereira con el nombre de Horus bajo Cero. Pero, hace 16 meses están en el trámite en la Cámara de Comercio, buscando llamarse Bonamía, Gelato y Café.

Natalia Chaverría

Para El Tiempo Pereira