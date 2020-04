Solo la pandemia detuvo al Regidor Mayor de la Semana Santa de Pereira

Si la pandemia de la covid-19 no se hubiera atravesado, hoy Kamel Antonio Díaz Velásquez estaría organizando la procesión de la Soledad de María, que tradicionalmente recorre las calles del centro de Pereira en las horas de la noche. En esta Semana Santa, Kamel está en su casa, sentado, siguiendo la máxima celebración del catolicismo por la televisión.

Es la primera vez que este pereirano no ejercerá sus funciones como Regidor Mayor de Mayores de las procesiones organizadas por la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza. El nuevo coronavirus, literalmente lo sentó, y no porque se haya contagiado.



Kamel, quien sobresale en las procesiones porque es espigado (su estatura es 1,85 metros), por su cabello completamente blanco y por su porte y elegancia, dejará por primera vez en el closet de su casa el frac negro y el bastón de mando, que lo destacan entre la multitud que asiste a la Semana Mayor de la Catedral de Pereira.



Este año tampoco será necesario buscar los radios de comunicación con los cuales Kamel supervisa cada uno de los pasos de las procesiones y resuelve los inconvenientes que siempre se presentan. De hecho, él es quien da la orden para que se inicien las procesiones y también es quien indica cuando terminan.



Nada de eso podrá hacer este año este hombre esbelto, que religiosamente hace deporte una hora todos los días para mantenerse en forma. Desde el Domingo de Ramos ha estado pendiente de las celebraciones de la Semana Santa en El Vaticano, encabezadas por el Papa Francisco.



“Es la primera vez en 54 años que no participó de una Semana Santa de la Catedral de Pereira”, se lamenta Kamel, mientras muestra el frac de 167 años de antigüedad que heredó de su padre Antonio Díaz Ocampo, quien a su vez lo heredó del abuelo de Kamel y este del bisabuelo, también de Kamel.



Don Antonio Díaz Ocampo fue Regidor Mayor de Mayores de la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza cuando esta se encontraba en manos de los Misioneros Claretianos. En esa época fue cuando Kamel ingresó a la organización de las procesiones de la Semana Santa del máximo templo de los católicos en Pereira. Tenía 16 años y se convirtió en Regidor Menor.



Las camisas blancas, que Kamel usa con el frac y tienen, según él, cerca de 95 años, este año permanecerán envueltas en el papel celofán azul oscuro que las cubre luego de que las lavaron y plancharon al término de la Semana Santa del año pasado. El Regidor Mayor dejará las camisas así porque el papel celofán conserva su color blanco casi centenario.



Kamel tampoco sacará a las calles de Pereira esta semana el bastón de tres flores de Lis, fabricado en metal y plata, que lo acompaña desde hace 40 años cuando los bastones de madera de los regidores entraron en desuso.



El bastón de Kamel es símbolo de la autoridad del Regidor Mayor de Mayores. Representa la disciplina y el orden que se deben tener en las procesiones.

Kamel Díaz junto a la imagen del Santo Sepulcro, en la Catedral de Pereira. Foto: Jaiver Nieto ET

No habrá banquete de gala

Este año tampoco se realizará el banquete de gala en el que los 21 regidores de la Semana Santa de la Catedral de Pereira, de rodillas, jurarán ante el Obispo de Pereira fidelidad eterna a la religión Católica, a ofrendar sus vidas si es necesario por esta y a ser regidores hasta el fin de sus días. El juramento lo toma Kamel a cada regidor. Sobre el hombro izquierdo del regidor posa una espada y los erige como caballeros a la usanza antigua. El bastón de mando lo pone sobre el hombro derecho. Luego el Obispo de Pereira los bendice a todos, de rodillas, portando un crucifijo.



Esa cena es presidida por el obispo de la Diócesis de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor; el párroco de la Catedral de Pereira, padre John Dalfer Salazar; el alcalde de Pereira y el Gobernación de Risaralda y otras autoridades. A ese banquete los hombres deben asistir con frac, smoking o traje negro, y las mujeres de vestido largo de colores oscuros.



Todo eso lo extrañará Kamel este año, pero confía en que cuando pase la emergencia sanitaria, la Iglesia Católica decida realizar algunos actos de la Semana Santa. Él esperaba que se pudiera hacer algo durante este mes, pero la extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril lo impidió. Esperará a la Semana Santa de 2021.



FERNANDO UMAÑA MEJIA

EL TIEMPO - PEREIRA