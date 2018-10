Los remedios que buscan sacar la salud del Meta de la crisis

Cinco tareas se propone adelantar el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, para sacar de la crisis la salud del departamento del Meta que hoy tiene dos de las principales clínicas de la capital cerradas, cuatro hospitales de municipios en riesgo financiero y el Hospital Departamental de Villavicencio intervenido.

El superintendente se comprometió a hacer unas mesas de trabajo de conciliación de cartera en Bogotá, del orden de los 500 mil millones de pesos, en el que ese organismo de control se va a encargar de citar a las diferentes Empresas Prestadoras de Salud (EPS) para que las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas y privadas del departamento asistan y puedan recuperar la cartera.



Aristizábal Ángel anunció que la Superintendencia con la Delegada de Riesgos van a acompañar el plan de recuperación financiera de los hospitales de los municipios de El Dorado, Fuentedeoro, Puerto Rico y San Carlos de Guaroa que se encuentra en riesgo, para que su recuperación sea mucho más rápida.



El gerente de la ESE del Meta, Luis Ignacio Betancourt, contó que el año pasado esa entidad, que tiene a su cargo puestos de salud en 17 municipios del Meta, logró salir del riesgo financiero que se genera porque los recursos que recién las entidades de salud pública no alcanzan para cubrir los altos costos que genera el pago de la nómina de personal, los medicamentos y elementos quirúrgicos.



A esto se suma la elevada cartera provocada por las EPS liquidadas como Caprecom, Saludcoop o Solsalud que no pagan la totalidad de las deudas a las IPS sino una proporción mínima, que en muchas ocasiones apenas les alcanzar a pagar el 50 por ciento de la deuda.



Por eso, sostiene Batancourt, las instituciones prestadoras de salud tienen que ser muy creativas ofreciendo servicios que le permitan generar ingresos, como hizo la Ese el año pasado con los servicios a las zonas veredales. No obstante, este año ha sido muy complicado por la Ley de garantías electorales, dijo Betancourt.



El Superintendente de Salud también anunció que iba a propiciar una reunión con la liquidadora de Saludcoop para que le paguen la deuda que tiene con la Clínica Martha, así como con Esimed con la Clínica Llanos, para reabrir estas dos clínicas, circunstancia que ayudaría a contar con 140 camas.



En relación con la intervención del Hospital Departamental de Villavicencio que vence este 27 de octubre, y que en su área de urgencias vive en emergencia funcional por sobreocupación de pacientes, el Superintendente expresó que va a hacer un auditoría para establecer en qué condiciones está hoy y en el momento que éste listo será devuelto, pero al información que tiene es que la intervención ha sido buena.



También anunció que va a crear una regional de la Superintendencia para el Meta y Orinoquia con seis funcionarios atendiendo de forma permanentemente para vigilar que el flujo de recursos no se siga perdiendo y en ese sentido señaló que va a ser muy riguroso con las EPS, los gerentes de los hospitales públicos y los secretarios de salud territoriales.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1