Denuncian abandono y crisis en San Andrés por la pandemia

Hace exactamente un año San Andrés estaba enfocado en concentrar sus esfuerzos para promover el turismo en la isla con su mar de siete colores que ha enamorado a miles de visitantes.



La estrategia valió la pena porque en el 2019, según datos del Portal Único del Estado Colombiano, 926.667 personas ingresaron a esta joya turística. Sin embargo, los planes para seguir atrayendo a las personas cambiaron por este año.



Tras la llegada de la pandemia del coronavirus a Colombia, la isla completa más de 150 días cerrada sin recibir a un solo viajero. Esto, para un lugar que depende 90% del sector turismo para generar ingresos, ha generado una crisis económica y social que tiene a la deriva a los 61.280 ciudadanos que habitan allí.



Con 100 negocios entre hoteles y almacenes cerrados, el aeropuerto sin funcionamiento y sus playas sin servicio, esta región del país afronta uno de sus momentos más críticos. Según el economista Farid Zardibia, quien hace parte de la Fundación ‘Juntos por el Archipiélago’, “la crisis acá es cuatro veces más grande que en cualquier ciudad del país”.

Benetton, uno de los almacenes reconocidos en San Andrés, cerró por la pandemia. Foto: Cortesía fundación 'Juntos por el archipiélago' Los negocios que no han cerrado del todo están en arriendo por la situación. Foto: Cortesía fundación 'Juntos por el archipiélago' Negocio vacío y cerrado en San Andrés. Foto: Cortesía fundación 'Juntos por el archipiélago'

Zardibia explica que a diferencia de las ciudades grandes del interior donde hay un plan B si el turismo cierra, en la isla de San Andrés no existe otra alternativa. Además, asegura que la ausencia de una política territorial para afrontar la crisis ha generado que las propuestas del Gobierno no sirvan.



A eso se suma su denuncia de que los funcionarios del Gobierno no han hecho presencia física allá. “El presidente Iván Duque inauguró una autopista 4G en Tolima, fue a Medellín a ver cómo conectaban un túnel, pero hay una isla sola en la mitad del Caribe que se está quebrando y allá no va, nadie va”.



Los miembros de la fundación aseguran que cerca de 20 mil personas entre formales e informales han perdido su empleo y están sin ingresos. Añaden que las pérdidas económicas ya superan el medio billón de pesos y que hay problemas para acceder a la alimentación mínima.

Especialistas que no les pagan y una UCI sin personal para usarla

Pero los problemas económicos no son los únicos que tienen en alerta a los sanandresanos. La pandemia también ha evidenciado las dificultades que enfrentan en materia de salud y aunque el Gobierno envió a principios de abril insumos médicos, no fue suficiente.



El médico cirujano Richard Alfonso Palacio, quien fue designado como gerente de covid-19 para la isla por el gobernador Everth Hawkins, asegura que “la gran dificultad es que tenemos un hospital con una infraestructura complicada y deteriorada”.



Palacio explica que en Hospital Clarence Newball Memorial hay nueve camas de UCI empleadas para otras patologías distintas a la covid-19. Por eso, cuenta que surgió la necesidad de construir una nueva unidad que tuviera los elementos requeridos para atender a los pacientes con coronavirus.

Él hizo parte del comité que asesoró esta construcción y detalla que la entrega se realizó el pasado 14 de agosto. Este nuevo espacio tiene 20 camas provisionales de hospitalización; sin embargo, no cumplen con las características que requieren los cuidados intensivos. “A la larga tendrán que ser cambiadas a camas de UCI que se puedan graduar. Eso sería lo ideal. Pero por lo menos tenemos esas ahora”, afirma.



También asegura que hay ventiladores que compró el Gobierno local y que la preocupación ahora radica en que no hay médicos preparados para usar estos elementos y atender a pacientes de covid-19.



“Solo hay un internista y cuatro anestesiólogos que apoyan los turnos de las nueve camas generales. Ellos a veces trabajan una semana de corrido. Ante el covid no hay personal entrenado y entonces ahora no hay quién asuma la UCI con las 20 camas”.

Estas son algunas de las 20 camas que hacen parte de la nueva unidad de cuidados intensivos en donde se atenderán pacientes con coronavirus. Foto: Cortesía fundación 'Juntos por el archipiélago'

Aunque la nueva unidad tiene equipos, no hay personal médico entrenado en la isla para usarlos. Foto: Cortesía fundación 'Juntos por el archipiélago'

El doctor Palacios explica que ante estas circunstancias es difícil atender a los pacientes porque al problema de la infraestructura se suman las demoras que hay en la entrega de pruebas, ya que San Andrés no cuenta con un laboratorio propio.



“Si tenemos pacientes sospechosos lo vamos a llevar a esa unidad, pero hay que esperar ocho días a que llegue el resultado del INS. En ese tiempo, la persona se puede contagiar. El dilema ahora es: el paciente confirmado se ingresa, ¿pero cuanto tiempo me va a tomar ese diagnóstico?”.



Afortunadamente, los casos en San Andrés no han aumentado significativamente. Según el Ministerio de Salud al momento hay 100 contagios reportados y una persona falleció, pero aún no se ha podido determinar si fue por covid-19. “Hasta ahora la cosa está manejable, pero de un día para otro esto puede cambiar”, afirma el doctor.



Al problema de la infraestructura y falta de personal se suma otro dolor de cabeza: a los especialistas que atienden allí les deben meses de sueldo. Según la Contraloría General de la Nación, esta deuda con el personal médico asciende a los 6.182 millones de pesos.

El médico neurocirujano Roberto Gómez, graduado de la Universidad de Cartagena, ha sido una de las víctimas y denunciantes de esta situación. Asegura que hasta el pasado 18 de agosto le pagaron lo que le debían hasta febrero de este año. “Aún me siguen debiendo seis meses de sueldo (de marzo a agosto de 2020). En un momento suspendimos nuestras actividades porque esto es muy difícil así”.



El especialista también denuncia que no tienen material de protección y que ellos deben comprarse sus propios tapabocas, caretas y uniformes. También asegura que por dar a conocer la situación de la falta de pago lo enviaron a vacaciones.



“Afortunadamente tengo mi consultorio particular y tengo un contrato en Florencia, Caquetá. Me quedé en San Andrés porque no había personal, pero con esta situación pienso irme a Florencia”, puntualiza.

¿Qué hacer entonces?

Para solucionar el tema económico, una alternativa podría ser la opción que ofreció el Gobierno con el decreto 1076 de julio del 2020 para reactivar el turismo. En la norma, San Andrés está clasificado como un sitio con baja afectación de covid-19 y ya hay un vuelo piloto autorizado desde Bogotá hasta la isla.



Sin embargo, esta opción no le suena mucho a los isleños. “Para nosotros el turismo no es una reactivación económica. El golpe en lo económico es un golpe estructural y debe haber soluciones a mediano plazo. No hay protocolo para playas, entonces ¿a qué van a venir los turistas?”, afirma Farid.



El economista también asegura que la isla ya le hizo la solicitud al Gobierno para iniciar la reapertura económica pero no han obtenido respuesta. Por ahora, plantean las siguientes soluciones:

Ampliar el ingreso solidario. Zardibia explica que este ingreso ha beneficiado a 1.000 familias pero piden que llegue a, al menos, 15.000. “Muchos de esos subsidios no se han reclamado en otras ciudades. Cojan los recursos de los municipios donde ya no los reclamaron y asígnenlos a la gente de San Andrés”.

Que el Ministerio de Salud asigne a alguien para que visite presencialmente la isla y ayude a solucionar el problema del pago a los especialistas. También proponen que se modifique el calendario tributario.

Como la llegada de turistas no será inmediata, proponen que se “ disminuya el impuesto de renta por cuatro años para mantener nóminas, realizar inversiones y así garantizar que todos los servicios turísticos de la isla cumplan con los requisitos de bioseguridad”.

Una revisión a fondo de las tarifas desde y hacia San Andrés.

Acelerar las obras del Plan Nacional de Desarrollo contempladas para San Andrés. Con esto, explica Zardibia, se generaría empleo y así se dinamiza la economía.

En cuanto al tema de la salud, y especialmente a la escasez de médicos especializados, el doctor Palacio asegura que desde su nuevo rol, que está a la espera de ser nombrado formalmente, intentará traer a algunos de sus compañeros de universidad para entrenar a los médicos de la isla. También dice que una alternativa puede ser la telemedicina, pero la barrera de la mala conectividad puede ser un problema.



Otra opción que dice es que “en la medida en que bajen los casos, como en Barranquilla, podríamos conseguir personal que esté en esas ciudades “libre” y viajen a San Andrés a hacer turnos. Eso podría ser una alternativa”, concluye.



