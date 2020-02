La comunidad de Salento pide más resultados ante aumento de los hurtos

Hace unos días se conoció una denuncia que circuló por redes sociales, y se trató del hurto del que fueron víctimas cuatro turistas extranjeras que recorrían el Valle de Cocora.

Al parecer, primero se presentó un hurto a dos ciudadanas francesas y horas después a dos alemanas. “Las tuvieron amordazadas y con los ojos vendados por ocho horas en medio del bosque, les robaron sus pertenencias. Horas más tarde otras dos chicas fueron raptadas y también les robaron sus pertenencias, (las primeras) no tenían tarjetas de crédito, las segundas raptadas sí, hasta que los delincuentes no sacaron dinero de las tarjetas de crédito no las soltaron”.



Una de las funcionarias del hotel en Salento donde estaban alojadas las turistas le dijo a este medio que “tengo entendido que fue cerca de una reserva natural que hay en Cocora. Ellas pusieron la denuncia en la inspección de Policía de Circasia porque aquí no se manejan casos como esos”.



La mujer agregó que hay preocupación entre el gremio del turismo pues nunca se habían conocido casos como estos en Salento.



El secretario de Gobierno de Salento, Juan Felipe Berrío, afirmó que este caso está en investigación. “La Fiscalía está investigando, y se habló de esta denuncia durante un reciente consejo de seguridad. No tenemos reportes de otras denuncias al respecto”.



Aunque el batallón de alta montaña presta apoyo de vigilancia en la zona rural de Salento, el pie de fuerza es corto. El municipio, que tiene 17 veredas, cuenta con una estación de policía y 15 unidades policiales.



“A pesar de la gran afluencia de turistas que recibimos, Salento siempre se ha caracterizado por ser un municipio tranquilo. No obstante, hay que tener en cuenta que los sitios turísticos por la misma llegada de tantas personas, se genera una vulnerabilidad. Lo que ha pasado son eventualidades, como en cualquier otro sitio”, afirmó Berrío.



El funcionario añadió que, pese a que se ha solicitado un aumento del pie de fuerza, no ha sido posible “pues es un problema nacional, no hay suficiente personal y como Salento y el Quindío en general ha sido una zona tranquila en comparación con otros departamentos, eso hace que muchas veces no nos prioricen pero vamos a seguir solicitando apoyo por la cantidad de población flotante que recibimos”.



El comandante de la Policía Quindío, coronel José Luis Ramírez, dijo en una rueda de prensa que “estamos haciendo un replanteamiento del modelo de vigilancia ciudadana por cuadrantes para fortalecer esas zonas turísticas donde se haya presentado criminalidad o casos de hurto”.

El más visitado

Salento es uno de los municipios más visitados del Eje Cafetero. Según el más reciente Observatorio de Turismo de la Cámara de Comercio de Armenia, en tan solo 8 días (entre el 28 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020) ingresaron 30.550 vehículos al municipio, cada uno con un promedio de 3.5 personas.



"Salento es el municipio más visitado del Quindío, una afluencia bastante alta. La Cámara ya presentó un proyecto a Fontur para un estudio de capacidad de carga para algunos municipios entre ellos Salento, para saber cuántas personas se pueden recibir”, dijo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada.



Laura Sepúlveda Hincapié

Para El Tiempo Armenia